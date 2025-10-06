Liệu iPhone 17e có sớm xuất hiện để nối tiếp thành công của iPhone 16e ra mắt đầu năm nay với mức giá chỉ 599 USD? Đây là tất cả những gì giới công nghệ biết được cho đến thời điểm hiện tại.

Lịch trình ra mắt: Năm 2026 là thời điểm vàng?

Theo nhiều báo cáo từ các nguồn uy tín, Apple sẽ tung ra iPhone 17e vào năm 2026. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho rằng Apple sẽ giới thiệu model này ngay trong nửa đầu năm tới, nhằm chuyển sang chu kỳ cập nhật thường niên cho dòng iPhone giá rẻ.

iPhone 16e. Ảnh: Allison Johnson/The Verge

Tương tự, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cũng xác nhận iPhone 17e dự kiến trình làng sớm trong năm sau. Một tin tức rò rỉ hồi tháng 4 còn tiết lộ máy đã tiến gần đến giai đoạn thử nghiệm sản xuất, nhưng thay vì ra mắt tháng 2 giống iPhone 16e, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ lùi sang tháng 5/2026.

Màn hình: Vẫn giữ tấm nền cũ để tiết kiệm chi phí

Nguồn tin từ The Elec (Hàn Quốc) hồi tháng 7 cho biết, iPhone 17e sẽ tiếp tục sử dụng màn hình OLED giống như iPhone 16e – vốn từng xuất hiện trên iPhone 14. Đây là một phần trong chiến lược tận dụng linh kiện giá rẻ từ các dây chuyền sản xuất cũ nhằm hạ chi phí.

Cụ thể, iPhone 16e sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED, tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, độ sáng tối đa 800 nit (thông thường) và 1.200 nit (HDR). Độ phân giải đạt 2532 x 1170 pixel, 460 ppi – thấp hơn một chút so với iPhone 16 chuẩn (2556 x 1179).

Với việc Apple tái sử dụng tấm nền này, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ tiếp tục đi theo công thức quen thuộc: “màn hình đẹp, nhưng không phải tốt nhất”.

Chip A19: Sức mạnh flagship trong thân máy giá rẻ

Điểm sáng lớn nhất trên iPhone 17e được cho là chip xử lý A19, tương tự iPhone 17 cao cấp.

Con chip này được sản xuất trên tiến trình 3nm cải tiến, với CPU 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao + 4 lõi tiết kiệm năng lượng) và GPU 5 lõi.

Những cải tiến đáng chú ý gồm:

Neural Engine 16 lõi cùng công nghệ tăng tốc AI cho Siri và các mô hình trí tuệ nhân tạo chạy trực tiếp trên thiết bị.

Bộ xử lý đồ họa hỗ trợ ray tracing – mang đến trải nghiệm game chất lượng gần ngang console.

Hiệu suất cao hơn A18, đồng thời tiết kiệm điện năng tốt hơn, giúp tăng đáng kể thời lượng pin.

Điều này đồng nghĩa: dù là iPhone giá rẻ, 17e vẫn hứa hẹn có hiệu năng mạnh mẽ, đủ sức cân mọi tác vụ nặng.

Dynamic Island hay tiếp tục “tai thỏ”?

Một trong những câu hỏi gây tranh luận nhiều nhất: iPhone 17e có Dynamic Island hay không?

Theo nguồn tin Digital Chat Station, mẫu iPhone mới sẽ có “Dynamic Island và thiết kế mới”. Điều này có nghĩa 17e sẽ tiến gần hơn tới các iPhone cao cấp về trải nghiệm màn hình.

Video concept iPhone 17e. (Nguồn: TT Technology)

Tuy nhiên, hiện vẫn có sự mâu thuẫn: iPhone 16e vẫn giữ thiết kế notch giống iPhone 13 và iPhone 14. Nếu iPhone 17e kế thừa iPhone 15, nó sẽ có Dynamic Island và khung máy bo tròn hơn.

Nhưng việc dùng lại tấm nền OLED cũ từ 16e khiến tin đồn về Dynamic Island trở nên thiếu chắc chắn.

Rất có thể Apple sẽ phải “cân bằng” giữa chi phí sản xuất và nhu cầu nâng cấp thiết kế.

Tương lai của dòng “e”

Nhìn xa hơn, Ming-Chi Kuo cho biết Apple sẽ tiếp tục duy trì dòng “e”. Một iPhone 18e thế hệ mới sẽ ra mắt cùng iPhone 18 tiêu chuẩn vào nửa đầu năm 2027.

Điều này phù hợp với chiến lược chia tách lịch trình ra mắt iPhone: Bộ đôi iPhone Pro sẽ trình làng vào mùa thu, trong khi các bản tiêu chuẩn và dòng “e” giá rẻ sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm sau.

Với cách làm này, Apple không chỉ kéo dài “vòng đời truyền thông” cho iPhone mà còn giúp sản phẩm giá rẻ không bị lu mờ trước các bản Pro.

Từ những gì rò rỉ cho đến nay, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ không có bước đột phá về thiết kế hay màn hình.

Tuy nhiên, việc trang bị chip A19 mạnh mẽ và cải thiện pin sẽ khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone mới nhất mà không phải chi quá nhiều tiền.

Nếu đúng lịch, đầu năm sau, Apple sẽ chính thức trình làng iPhone 17e – “người kế nhiệm” hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế của Táo khuyết ở phân khúc smartphone tầm trung.

(Theo Macrumors, AppleInsider)