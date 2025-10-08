Chuẩn cao nhất hiện nay là IP68 và IP69, đảm bảo điện thoại có thể chịu được việc ngâm trong nước nông trong một khoảng thời gian giới hạn. Tuy nhiên, khả năng chống nước sẽ giảm dần theo thời gian khi máy cũ đi.

Hiểu về các chuẩn chống nước

IP68: chống bụi hoàn toàn, chịu được ngâm 30 phút ở độ sâu 2 mét.

IP69: cao hơn IP68, chống cả tia nước áp lực cao.

IP67: chống bụi tốt nhưng chỉ chịu được ngâm ở độ sâu 1 mét.

IPX7: chống nước nhẹ, không đảm bảo chống bụi.

Nếu điện thoại bị nứt, keo chống nước bong hoặc từng mở máy sửa chữa, nước vẫn có thể lọt vào. Vì vậy, dù máy đạt IP68 hay IP69, bạn vẫn nên tránh ngâm nước thường xuyên.

Top smartphone Android chống nước tốt nhất 2025:

1. OnePlus 13

OnePlus tiếp tục chuỗi thành công với OnePlus 13, chiếc flagship Android có chuẩn IP69 cao nhất hiện nay. Thiết bị vượt qua cả bài thử “rửa trong máy rửa chén” mà vẫn hoạt động hoàn hảo. Với giá 900 USD, máy vẫn rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc.

Máy sở hữu màn hình sáng và sắc nét hàng đầu, chip Snapdragon 8 Elite, pin 6.000mAh cùng sạc nhanh 80W có dây và 50W không dây. Hệ điều hành Oxygen OS 15 mượt mà và camera cải thiện mạnh mẽ khiến OnePlus 13 trở thành mẫu Android “đáng tiền” nhất hiện nay.

2. Moto G Power 2025

Với giá dưới 300 USD, đây là điện thoại duy nhất trong tầm giá đạt chuẩn IP68/IP69, tương đương flagship OnePlus 13. Dù hiệu năng chỉ ở mức trung bình với chip MediaTek, thời lượng pin 5.000mAh ấn tượng cùng sạc không dây 15W giúp Moto G Power 2025 nổi bật ở phân khúc giá rẻ.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra

Mẫu Galaxy S25 Ultra mới của Samsung được nâng cấp toàn diện: màn hình lớn hơn, chống phản chiếu tốt hơn, khung titan cao cấp và camera siêu rộng 50MP. Máy đạt chuẩn IP68, hiệu năng mạnh mẽ, pin tốt và đi kèm loạt tính năng Galaxy AI mới trên One UI 7. Tuy nhiên, bút S Pen mới không còn Bluetooth, do Samsung cho rằng ít người sử dụng tính năng này.

4. Google Pixel 10 Pro / Pro XL

Cả hai mẫu đều đạt chuẩn IP68, có chip Tensor G5 tối ưu cho tác vụ AI và camera xuất sắc. Dù hiệu năng kém đôi chút so với Qualcomm, Pixel vẫn nổi bật nhờ xử lý hình ảnh bằng AI và 7 năm cập nhật hệ điều hành. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây và sạc từ Qi2 mới.

5. ASUS ROG Phone 9 Pro

Là điện thoại chơi game hiếm hoi có chuẩn IP68, ROG Phone 9 Pro gây ấn tượng với màn hình tần số quét 185Hz, nút cảm ứng vai tùy chỉnh, LED RGB và hệ thống tản nhiệt mạnh mẽ. Chip Snapdragon 8 Elite giúp máy “cân” mọi tựa game Android, mang đến trải nghiệm chơi mượt và cực kỳ bền.

6. Samsung Galaxy Z Flip 7

Z Flip 7 vẫn giữ chuẩn IP48 nhưng có thiết kế mỏng hơn, bản lề mới bền hơn và màn hình lớn hơn. Dù là điện thoại gập, nó vẫn chống nước tốt, chịu được ngâm trong nước ngắn. Đối thủ đáng chú ý là Motorola Razr Ultra 2025, cũng đạt IP48 nhưng vẫn chưa thể vượt qua Z Flip 7 về độ bền.

Nên mua điện thoại nào?

Nếu bạn cần một chiếc điện thoại chống nước tốt nhất toàn diện, hãy chọn OnePlus 13. Nếu ngân sách hạn chế, Moto G Power 2025 là lựa chọn giá rẻ mà vẫn đạt chuẩn cao. Còn nếu bạn thích camera, Pixel 10 Pro sẽ là “vua ảnh chụp thông minh”.

Ngày nay, hầu hết flagship đều có khả năng chống nước, nên bất kỳ mẫu nào bạn chọn trong năm 2025 cũng đều bền bỉ hơn bao giờ hết.

(Theo Android Central)