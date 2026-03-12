Trong nhiều năm qua, giới công nghệ liên tục chờ đợi chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, công ty dự kiến sẽ chính thức ra mắt thiết bị này vào cuối năm nay, cùng thời điểm với hai mẫu flagship truyền thống là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Hình ảnh phác thảo ý tưởng về một chiếc iPhone gập dạng vỏ sò tiềm năng. Ảnh: Technizo Concept

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Apple từng cân nhắc phát triển thêm một dạng iPhone gập khác, kiểu gập vỏ sò tương tự điện thoại nắp gập cổ điển. Mẫu máy này được cho là đã bị công ty loại bỏ trong giai đoạn phát triển vì bị đánh giá là “không cần thiết”, dù nó có thể trở thành một sản phẩm khá hấp dẫn trên thị trường.

Thông tin rò rỉ mới cho thấy Apple từng nghiên cứu một dòng iPhone gập kiểu vỏ sò để bổ sung cho mẫu iPhone gập dạng mở rộng như cuốn sách. Trong khi chiếc iPhone gập chính dự kiến cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị cao cấp như Samsung Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Wide Fold, thì phiên bản vỏ sò ban đầu được thiết kế để đối đầu với dòng điện thoại gập nhỏ gọn như Galaxy Z Flip 8.

Trên thực tế, những tin đồn về iPhone gập kiểu vỏ sò đã xuất hiện từ vài năm trước. Nhưng theo báo cáo mới nhất, Apple hiện đã hoặc hủy bỏ hoàn toàn dự án này, hoặc tạm hoãn vô thời hạn.

iPhone gập vỏ sò là “không cần thiết”?

Theo các nguồn tin nội bộ, phần lớn đội ngũ phát triển sản phẩm của Apple cho rằng một chiếc iPhone gập kiểu vỏ sò không mang lại đủ giá trị mới để trở thành một sản phẩm độc lập.

Từ trước đến nay, Apple thường không vội vàng tham gia vào các xu hướng công nghệ mới. Thay vào đó, công ty có xu hướng chờ đợi đến khi công nghệ đủ hoàn thiện rồi mới tung ra sản phẩm với trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ rõ ràng nhất là việc Apple chậm bước vào thị trường điện thoại gập, chủ yếu vì họ muốn giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên màn hình, điểm yếu lớn nhất của các thiết bị gập hiện nay.

Trong chiến lược mới, Apple được cho là muốn định vị chiếc iPhone gập đầu tiên như một sản phẩm siêu cao cấp, thậm chí đứng trên cả iPhone 18 Pro Max. Điều này phù hợp với định hướng xây dựng dòng sản phẩm “Ultra”, phân khúc cao nhất trong hệ sinh thái thiết bị của hãng.

Trong bối cảnh đó, một chiếc iPhone gập vỏ sò, vốn thiên về sự nhỏ gọn và tính thời trang, được đánh giá là không phù hợp với chiến lược này.

Theo các nguồn tin, Apple cho rằng thiết kế vỏ sò thực chất chỉ là một chiếc iPhone truyền thống có khả năng gập lại làm đôi. Nó không tạo ra trải nghiệm mới thực sự đột phá, trong khi lại phải đánh đổi khá nhiều yếu tố quan trọng.

Một trong những lý do lớn khiến Apple không mặn mà với iPhone gập kiểu vỏ sò nằm ở các giới hạn phần cứng.

Do cấu trúc gập đôi, dung lượng pin của thiết bị sẽ bị hạn chế đáng kể so với iPhone thông thường. Điều này có thể khiến thời lượng sử dụng giảm xuống, điều mà Apple luôn cố gắng tránh trong các sản phẩm của mình.

Bên cạnh đó, màn hình của điện thoại gập cũng khó đạt độ bền và chất lượng hiển thị như màn hình liền khối. Dù công nghệ đang tiến bộ nhanh, nhưng nếp gấp và độ bền của màn hình gập vẫn là những vấn đề chưa được giải quyết triệt để.

Hệ thống camera cũng là một thách thức khác. Do không gian bên trong thân máy bị chia đôi, việc tích hợp các cảm biến lớn hoặc hệ thống camera phức tạp như trên dòng Pro trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể khiến khả năng chụp ảnh của thiết bị bị giảm sút.

Một chiếc iPhone gập dạng vỏ sò sẽ cạnh tranh với Galaxy Z Flip 7. Ảnh: PhoneArena

Theo đánh giá của Apple, nếu mục tiêu chỉ là tạo ra một chiếc iPhone nhỏ gọn hơn, công ty hoàn toàn có thể làm điều đó bằng cách thiết kế một mẫu iPhone kích thước nhỏ truyền thống, thay vì phải áp dụng cơ chế gập phức tạp.

Apple có đang bỏ lỡ một cơ hội lớn?

Quyết định hủy bỏ iPhone gập vỏ sò đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng công nghệ.

Ở một góc độ nào đó, quyết định này hoàn toàn phù hợp với triết lý phát triển sản phẩm của Apple: chỉ tung ra thiết bị khi nó thực sự mang lại trải nghiệm vượt trội và phù hợp với chiến lược dài hạn của hãng.

Tuy nhiên, ở góc độ thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng Apple có thể đang bỏ lỡ một cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Các dòng điện thoại gập vỏ sò hiện nay tuy không bán chạy bằng điện thoại gập dạng sách, nhưng vẫn có lượng người dùng khá ổn định.

Chẳng hạn, thế hệ trước của dòng Flip, như Galaxy Z Flip 7, không phổ biến bằng Galaxy Z Fold 7, nhưng doanh số vẫn được đánh giá là khá tốt. Thiết kế gập nhỏ gọn, thời trang và khác biệt khiến dòng sản phẩm này thu hút một nhóm người dùng riêng.

Nếu Apple tung ra một chiếc iPhone gập vỏ sò với thiết kế cao cấp và hệ sinh thái iOS quen thuộc, nhiều khả năng nó vẫn sẽ trở thành một sản phẩm bán chạy chỉ nhờ sức hút thương hiệu.

Dù vậy, với Apple, việc duy trì định hướng sản phẩm có thể quan trọng hơn việc chạy theo mọi phân khúc thị trường. Và trong chiến lược iPhone gập sắp tới, có vẻ công ty muốn tập trung toàn bộ nguồn lực vào một mẫu thiết bị duy nhất - chiếc iPhone Fold cao cấp nhất dự kiến được tung ra thị trường năm nay.

(Theo 9to5mac, PhoneArena)