Trong thế giới smartphone, các hãng sản xuất luôn có xu hướng chạy đua với những con số ngày càng lớn và ấn tượng hơn. Đó có thể là camera nhiều megapixel hơn, tốc độ sạc nhanh hơn, độ sáng màn hình cao hơn hoặc thiết kế ngày càng mỏng. Tuy nhiên, đôi khi những con số này chỉ mang tính tiếp thị nhiều hơn là giá trị thực tế đối với người dùng.

Mẫu điện thoại mới của Nothing, chiếc Phone (4a) Pro, cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Khi ra mắt, hãng đã quảng bá mạnh mẽ khả năng zoom 140x như một trong những điểm nổi bật nhất của thiết bị. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, câu chuyện thực sự đáng chú ý của chiếc điện thoại giá 499 USD này lại không nằm ở con số zoom đó, mà ở những gì người dùng thực sự nhận được trong tầm giá.

Nothing Phone (4a) Pro cho khả năng zoom 140x. Ảnh: Nothing

Thực tế, đây có thể là một trong những smartphone tầm trung đáng chú ý nhất trong năm. Vấn đề là việc nhấn mạnh vào zoom 140x đã vô tình làm lu mờ những điểm mạnh thực sự của thiết bị.

Zoom 140x nghe rất ấn tượng, nhưng giá trị thực tế không nhiều

Trước hết, con số 140x zoom mà Nothing quảng bá trên Phone (4a) Pro không phải zoom quang học, mà là zoom kỹ thuật số.

Điện thoại thực sự được trang bị camera telephoto dạng kính tiềm vọng với zoom quang học 3,5x, đây là một tính năng hoàn toàn hữu ích trong nhiều tình huống chụp ảnh. Tuy nhiên, khi vượt quá mức này, hệ thống camera phải dựa vào cắt ảnh kỹ thuật số và xử lý phần mềm mạnh mẽ, điều gần như chắc chắn làm giảm chất lượng hình ảnh.

Dĩ nhiên, đây không phải điều mới. Hầu hết smartphone hiện nay đều kết hợp zoom quang học với thuật toán xử lý ảnh để mở rộng khả năng phóng đại. Nhưng vấn đề nằm ở quy mô của tuyên bố.

Ngay cả với các điện thoại cao cấp, chất lượng ảnh thường bắt đầu suy giảm rõ rệt trước khi đạt tới 10x hoặc 20x zoom. Với một thiết bị tầm trung giá 499 USD như Phone (4a) Pro, việc đạt tới 140x gần như chắc chắn chỉ mang tính thử nghiệm cho vui.

Ở mức zoom đó, hình ảnh thường rơi vào tình trạng mờ, nhiễu và thiếu chi tiết. Có thể người dùng sẽ thử tính năng này một hoặc hai lần cho vui, nhưng khó có ai sử dụng thường xuyên.

Khả năng zoom 140x nghe có vẻ ấn tượng, nhưng phần lớn chỉ là chiêu trò đánh lừa thị giác. Ảnh: Nothing

Thế nhưng, đây lại là điểm nhấn mà Nothing lựa chọn để quảng bá mạnh nhất. Và điều đó khiến nhiều người cảm thấy đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, bởi chiếc điện thoại này thực ra có nhiều điểm đáng chú ý hơn rất nhiều.

Những tính năng đáng để quan tâm hơn

Điều thú vị là Phone (4a) Pro không cần đến những chiêu tiếp thị gây chú ý để nổi bật trong phân khúc tầm trung.

Với mức giá 499 USD, thiết bị mang đến một cấu hình phần cứng khá mạnh mẽ. Trái tim của máy là vi xử lý của Qualcomm, cho hiệu năng cải thiện đáng kể so với thế hệ trước. Theo công bố, hiệu suất CPU tăng khoảng 27%, trong khi khả năng xử lý đồ họa tăng gần 30% so với mẫu Phone (3a) Pro vốn đã được đánh giá khá tốt trong tầm giá.

Về bộ nhớ, Nothing cũng khá hào phóng. Máy sử dụng RAM LPDDR5X, chuẩn thường thấy trên các smartphone cao cấp, kết hợp với bộ nhớ lưu trữ UFS 3.1. Sự kết hợp này giúp thiết bị hoạt động nhanh và phản hồi mượt mà trong hầu hết các tác vụ thường ngày, từ đa nhiệm đến chơi game.

Màn hình cũng là một điểm sáng đáng chú ý. Phone (4a) Pro sở hữu tấm nền AMOLED 6,83 inch độ phân giải cao, hỗ trợ tần số quét 144Hz, cao hơn nhiều so với mức phổ biến trong phân khúc tầm trung. Đặc biệt, màn hình còn đạt độ sáng tối đa lên tới 5.000 nit khi hiển thị nội dung HDR, một con số cực kỳ ấn tượng.

Những thông số này cho thấy chiếc điện thoại không chỉ mạnh về hiệu năng mà còn mang lại trải nghiệm hiển thị rất cao cấp so với mức giá.

Pin lớn, sạc nhanh, đủ dùng cho cả ngày dài

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng và màn hình, Phone (4a) Pro còn được trang bị viên pin dung lượng 5.080 mAh.

Theo các bài kiểm tra trước đây với thế hệ tiền nhiệm, thiết bị có thể hoạt động khoảng 7 giờ 15 phút trong các bài test pin tiêu chuẩn, vì vậy nhiều khả năng phiên bản mới cũng sẽ mang lại thời lượng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn.

Máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 50W, cho phép sạc khoảng 60% pin chỉ trong 30 phút theo công bố của hãng. Với người dùng phổ thông, điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần sạc nhanh trong lúc nghỉ ngơi hoặc uống cà phê là đã đủ dùng cho phần còn lại của ngày.

Khi nhìn vào toàn bộ cấu hình, Phone (4a) Pro rõ ràng là một thiết bị tầm trung toàn diện, thậm chí có nhiều điểm vượt trội so với mức giá.

Một chiếc điện thoại tốt không cần “chiêu trò”

Tất cả những yếu tố trên cho thấy Phone (4a) Pro thực sự là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc khoảng 500 USD.

Hiệu năng mạnh mẽ, màn hình cao cấp, pin lớn, sạc nhanh và hệ thống camera đủ tốt cho nhu cầu thường ngày, tất cả tạo nên một chiếc điện thoại có tỷ lệ giá trị trên giá thành rất cao. Với nhiều người dùng, đây hoàn toàn có thể là một trong những smartphone đáng mua nhất trong năm.

Chính vì vậy, việc tập trung quảng bá vào zoom 140x dường như là điều không cần thiết, thậm chí có phần gây hiểu lầm. Giá trị thực sự của thiết bị vốn đã đủ hấp dẫn mà không cần đến những con số phóng đại.

Trên thực tế, việc nhấn mạnh vào những tính năng mang tính “chiêu trò” đôi khi còn khiến người dùng bỏ qua những điểm mạnh thật sự của sản phẩm.

Phone (4a) Pro không cần một tiêu đề hoành tráng như “zoom 140x” để gây chú ý. Câu chuyện thực sự đơn giản hơn nhiều: Đây là một chiếc smartphone rất mạnh mẽ với mức giá cực kỳ hợp lý và chính điều đó mới là điểm đáng nói nhất.

(Theo PhoneArena, Mashable)