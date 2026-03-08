Chiếc điện thoại gập ba mới của Samsung - Galaxy Z TriFold từng được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho thiết bị di động. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi ra mắt, sản phẩm này đã nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Không ít người tiêu dùng bắt đầu đặt câu hỏi: liệu đây có thực sự là bước tiến lớn tiếp theo của smartphone, hay chỉ là một thử nghiệm quá rủi ro?

Khi mở ra, Galaxy Z TriFold cho cảm giác giác rất đẹp và mượt mà. Ảnh: CNET

Trên lý thuyết, Galaxy Z TriFold mang đến một ý tưởng hấp dẫn. Với thiết kế gập ba độc đáo, thiết bị có thể mở rộng thành một màn hình lớn gần giống máy tính bảng, vượt xa kích thước của các mẫu điện thoại gập truyền thống như Galaxy Z Fold. Điều này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa nhiệm và giải trí hoàn toàn mới, đặc biệt cho những người dùng thích màn hình lớn.

Tuy nhiên, chính tham vọng thiết kế đó cũng khiến thiết bị trở nên phức tạp và dễ gặp rủi ro hơn về mặt phần cứng. Cơ chế gập nhiều bản lề và cấu trúc màn hình linh hoạt khiến khả năng xảy ra lỗi cao hơn so với các dòng điện thoại gập một bản lề hiện nay. Và đây chính là lý do khiến không ít người bắt đầu gạch tên Galaxy Z TriFold khỏi danh sách thiết bị muốn sở hữu.

Giá 2.900 USD nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Theo các báo cáo trong ngành, Samsung chỉ dự định sản xuất khoảng 100.000 đến 200.000 chiếc Galaxy Z TriFold. Hãng cũng triển khai chiến lược bán hàng khá thận trọng: thiết bị được mở bán theo từng đợt với số lượng hạn chế tại một số thị trường nhất định.

Trong những lần mở bán đầu tiên, các lô hàng thường được bán hết chỉ trong vài phút. Điều này cho thấy sức hút không nhỏ của sản phẩm, đặc biệt đối với những người yêu công nghệ và các fan trung thành của Samsung.

Tuy nhiên, khi số lượng thiết bị lưu hành trên thị trường tăng lên, các vấn đề của sản phẩm cũng bắt đầu lộ diện. Đã có ít nhất 3 trường hợp được ghi nhận liên quan đến lỗi màn hình, cho thấy khả năng tồn tại vấn đề phần cứng trong thiết kế của thiết bị.

Một cuộc khảo sát nhỏ được thực hiện với độc giả về việc liệu các báo cáo lỗi màn hình có ảnh hưởng đến quyết định mua Galaxy Z TriFold hay không đã cho thấy tâm lý khá thận trọng. Trong tổng số 598 người tham gia, có tới 333 người, tương đương 56%, cho biết thông tin về lỗi màn hình khiến họ cân nhắc lại việc mua máy.

Khoảng 197 người, chiếm 33%, nói rằng quyết định của họ sẽ phụ thuộc vào cách Samsung xử lý các khiếu nại từ người dùng. Trong khi đó, chỉ có 68 người, tương đương 11%, cho biết những báo cáo lỗi này không làm thay đổi ý định mua thiết bị.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: PhoneArena

Theo ông Jeff Moore, chuyên gia phân tích của Wave7 Research, sự quan tâm ban đầu dành cho Galaxy Z TriFold chủ yếu đến từ cộng đồng công nghệ và người hâm mộ Samsung, chứ không phản ánh khả năng phổ biến rộng rãi của sản phẩm.

Ông nhận định rằng thiết bị này có thể chỉ tìm được chỗ đứng trong một thị trường ngách, bao gồm những người đam mê công nghệ và một số khách hàng doanh nghiệp cần thiết bị có màn hình lớn linh hoạt.

Thiết bị dành cho thị trường ngách

Một trong những rào cản lớn nhất của Galaxy Z TriFold chính là mức giá cực kỳ đắt đỏ: khoảng 2.900 USD. Với mức giá này, thiết bị gần như chỉ hướng tới nhóm người dùng đam mê công nghệ hoặc những người cần một thiết bị độc đáo cho công việc.

Bên cạnh đó, Samsung cũng thừa nhận rằng việc phát triển chiếc điện thoại gập ba này là một thách thức kỹ thuật lớn. Thiết bị đòi hỏi hàng loạt linh kiện được thiết kế riêng, từ màn hình linh hoạt nhiều lớp cho đến hệ thống bản lề.

Chính sự phức tạp này khiến nhiều chuyên gia tin rằng Samsung có thể sẽ không phát triển thế hệ thứ hai của TriFold trong tương lai gần. Chi phí nghiên cứu, sản xuất và rủi ro kỹ thuật có thể khiến dự án này khó duy trì lâu dài nếu nhu cầu thị trường không đủ lớn.

Dù vậy, Samsung vẫn nhận được nhiều lời khen vì đã mạnh dạn mở ra một phân khúc thiết bị hoàn toàn mới, đặc biệt tại những thị trường nơi các đối thủ như Huawei gặp hạn chế hoặc bị cấm kinh doanh.

Tuy nhiên, các lo ngại về độ bền lâu dài của thiết bị khiến phần lớn người tiêu dùng vẫn do dự khi cân nhắc bỏ ra gần 3.000 USD cho một chiếc điện thoại.

Với phần đông người dùng, việc chi tới 2.900 USD cho một thiết bị có nguy cơ trở thành “quyết định mua sắm đáng tiếc” là điều khó chấp nhận. Tuy nhiên, với một nhóm người khác, chính sự mới lạ của thiết kế gập ba lại là yếu tố hấp dẫn nhất.

Galaxy Z TriFold có mức giá cực kỳ đắt đỏ, khoảng 2.900 USD. Ảnh: PhoneArena

Trong thế giới công nghệ, các sản phẩm thế hệ đầu tiên thường được xem như những cột mốc thử nghiệm. Chúng có thể chưa hoàn hảo, nhưng lại mở đường cho những cải tiến lớn trong tương lai.

Đối với những người đam mê công nghệ, việc sở hữu Galaxy Z TriFold giống như nắm giữ một phần của lịch sử phát triển smartphone. Với họ, rủi ro về độ bền hay chi phí cao đôi khi chỉ là cái giá phải trả cho sự đổi mới và trải nghiệm những ý tưởng táo bạo nhất của ngành công nghệ.

Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu Galaxy Z TriFold sẽ trở thành nền tảng cho thế hệ thiết bị gập mới, hay chỉ là một thử nghiệm thú vị nhưng ngắn ngủi trong lịch sử smartphone? Chỉ thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời.

(Theo PhoneArena, CNET)