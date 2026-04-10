Sau nhiều năm gây thất vọng, hãng công nghệ Hàn Quốc dường như đang từng bước lấy lại niềm tin với chiến lược phát triển chip di động nội bộ.

Cái nhìn đầu tiên về hiệu năng của siêu chip Exynos 2700. Ảnh: Kaulenda/X

Exynos 2700 xuất hiện lần đầu trên Geekbench

Những thông tin rò rỉ ban đầu về Exynos 2700 đã xuất hiện trước đó và giờ đây thêm chi tiết mới cho thấy Samsung đang tích cực thử nghiệm con chip này.

Theo dữ liệu benchmark vừa lộ diện trên Geekbench, CPU của Exynos 2700 đã lần đầu được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu thử nghiệm.

Nguồn tin do leaker Abhishek Yadav phát hiện cho thấy bài test được thực hiện trên cấu hình 10 nhân, tương tự các rò rỉ trước.

Trong bài kiểm tra, Exynos 2700 đạt 2.603 điểm đơn nhân và 10.350 điểm đa nhân. Đây chưa phải mức điểm ấn tượng nếu so với các chip flagship hiện nay, nhưng lại là dấu hiệu cho thấy Samsung đang tiến triển ổn định trong quá trình phát triển. Quan trọng hơn, đây chỉ là kết quả của một phiên bản thử nghiệm rất sớm.

Thiết bị dùng để benchmark là nguyên mẫu chạy Android 16, trang bị 12GB RAM và Exynos 2700 với cấu hình chi tiết gồm một nhân “prime” xung nhịp 2,78 GHz, bốn nhân hiệu năng 2,88 GHz, một nhân tiết kiệm điện 2,30 GHz và bốn nhân hiệu quả 2,40 GHz. GPU đi kèm là Xclipse 970, thế hệ đồ họa mới được Samsung phát triển.

Điểm đáng chú ý là tên chipset trong bài test có thêm ký hiệu ERD, cho thấy Samsung sử dụng bo mạch kỹ thuật để chạy benchmark.

Điều này đồng nghĩa Exynos 2700 đang ở giai đoạn phát triển rất sớm, thậm chí phần mềm của Galaxy S27 cũng mới chỉ là bản build thử nghiệm.

Thông thường, khi tiến đến phiên bản hoàn chỉnh, xung nhịp CPU sẽ được tăng đáng kể, đồng thời hiệu năng tổng thể cũng cải thiện mạnh.

GPU Xclipse 970 cũng được kỳ vọng vượt qua mức 15.618 điểm từng đạt được trong bài test OpenCL riêng biệt hồi đầu năm. Vì vậy, kết quả hiện tại chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng của con chip.

Thử thách lớn cho Samsung

Samsung được cho là sẽ sản xuất Exynos 2700 trên tiến trình 2nm cải tiến, tiếp nối Exynos 2600 cũng dùng công nghệ 2nm.

Tiến trình mới được kỳ vọng mang lại mức tăng hiệu năng khoảng 12% và giảm tiêu thụ điện năng 25% so với thế hệ năm nay.

Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh các hãng chip di động đang cạnh tranh gay gắt về hiệu suất trên mỗi watt.

Không chỉ CPU, GPU cũng là trọng tâm nâng cấp. Nhiều nguồn tin cho biết Samsung có thể tự phát triển hoàn toàn Xclipse 970 mà không cần sự hỗ trợ từ AMD như trước.

Nếu điều này thành sự thật, Samsung sẽ có quyền kiểm soát sâu hơn với kiến trúc đồ họa của mình, đồng thời giảm phụ thuộc vào đối tác bên ngoài.

Thời gian thử nghiệm kéo dài cùng các cải tiến về tiến trình sản xuất và GPU có thể là chìa khóa giúp Exynos 2700 đáp ứng kỳ vọng dành cho dòng Galaxy S27.

Dù các thiết bị Galaxy S26 dùng Exynos 2600 đã có hiệu năng tốt hơn dự đoán, người dùng vẫn tỏ ra hoài nghi với chip “cây nhà lá vườn” của Samsung.

Năm tới, Qualcomm dự kiến tung ra Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro với chip A20 Pro.

Đây đều là những phiên bản kế nhiệm của các dòng chip đã vượt trội so với giải pháp của Samsung trong nhiều năm qua. Điều đó khiến Exynos 2700 phải đối mặt với áp lực rất lớn.

Hiệu năng thua kém cũng là lý do khiến dòng Galaxy S26 chỉ dùng chip Exynos ở một số thị trường và một số phiên bản.

Mẫu flagship cao cấp nhất năm nay, Galaxy S26 Ultra tiếp tục sử dụng bộ xử lý hàng đầu của Qualcomm, tương tự toàn bộ dòng Galaxy S25 trước đó. Điều này cho thấy Samsung vẫn chưa hoàn toàn tự tin vào giải pháp nội bộ.

Nếu Samsung thành công với Exynos 2700, thị trường smartphone cao cấp sẽ hưởng lợi đáng kể. Trong nhiều năm, Qualcomm gần như là lựa chọn mặc định cho các flagship Android.

Sự trở lại mạnh mẽ của Samsung sẽ tạo áp lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới và có thể giúp giá thành linh hoạt hơn.

Việc xuất hiện thêm một nhà cung cấp chip di động cao cấp thực sự mạnh mẽ sẽ làm thị trường sôi động hơn. Samsung có đủ nguồn lực, kinh nghiệm sản xuất bán dẫn và hệ sinh thái thiết bị để tạo ra sức ép đáng kể lên Qualcomm.

Nếu Exynos 2700 đạt kỳ vọng, Galaxy S27 có thể trở thành bước ngoặt đánh dấu sự hồi sinh của chip Exynos và mở ra cuộc đua mới trong thế giới smartphone cao cấp.

(Theo PhoneArena, Macworld)