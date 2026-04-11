Không chỉ tên gọi được cho là iPhone Ultra, thiết bị này còn xuất hiện với các bản dựng (render) mới, kèm theo chi tiết về độ mỏng ấn tượng và dung lượng pin vượt trội. Tất cả cho thấy Apple đang chuẩn bị một sản phẩm đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Android trong phân khúc smartphone màn hình gập cao cấp.

Dự kiến ​​iPhone Ultra sẽ có thiết kế như thế này. Ảnh: Fpt.

Mẫu iPhone gập đầu tiên: iPhone Ultra

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple dường như đã quyết định sử dụng tên “iPhone Ultra” cho mẫu iPhone màn hình gập sắp ra mắt. Ngay sau khi tên gọi này xuất hiện, một video mới đã hé lộ thêm các hình ảnh dựng chi tiết, đồng thời cung cấp thông tin về độ dày và dung lượng pin của thiết bị.

Những rò rỉ trước đó cho thấy chiếc iPhone gập của Apple sẽ có thiết kế khác biệt so với phần lớn smartphone gập hiện nay. Máy được cho là thấp hơn nhưng lại rộng hơn đáng kể khi mở ra hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có thể mang đến trải nghiệm sử dụng gần với một chiếc máy tính bảng mini, thay vì tỷ lệ dài và hẹp như nhiều sản phẩm gập khác.

Các bản dựng mới cũng cho thấy hình ảnh mô hình iPhone Ultra đặt cạnh các mẫu thử của iPhone 18 Pro Max, giúp người dùng dễ hình dung kích thước tương đối. Qua đó, có thể thấy Apple đang hướng đến một thiết bị gập nhưng vẫn giữ triết lý thiết kế quen thuộc của dòng iPhone.

Độ mỏng ấn tượng khi mở ra

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của iPhone Ultra là độ mỏng. Theo thông tin từ Jon Prosser, thiết bị có thể dày khoảng 9,5mm khi gập lại và chỉ khoảng 4,5mm khi mở ra hoàn toàn. Con số này đặt iPhone Ultra vào nhóm những smartphone gập mỏng nhất trên thị trường.

Để so sánh, một mẫu smartphone siêu mỏng khác của Apple là iPhone Air có độ dày khoảng 5,6mm. Trong khi đó, một số thiết bị gập hiện nay khi mở ra có độ dày khoảng 4,2mm. Như vậy, iPhone Ultra dù không phải mỏng nhất tuyệt đối nhưng vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh hàng đầu, đủ để mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ và cao cấp.

Thiết kế mỏng nhẹ này đặc biệt quan trọng đối với smartphone gập, bởi người dùng thường lo ngại về trọng lượng và độ dày khi sử dụng lâu dài. Nếu Apple duy trì được độ bền trong khi vẫn giữ thân máy mỏng, đây sẽ là lợi thế lớn.

Camera ẩn dưới màn hình và pin dung lượng lớn

Thông tin rò rỉ tiếp theo khiến nhiều người bất ngờ nằm ở hệ thống camera và pin. Theo nguồn tin, một số phiên bản iPhone Ultra có thể sử dụng camera ẩn dưới màn hình cho màn hình chính bên trong, thay vì lỗ đục ở góc. Nếu điều này trở thành hiện thực, người dùng sẽ có trải nghiệm hiển thị toàn màn hình, không bị gián đoạn khi xem video hay chơi game.

Dung lượng pin của iPhone Ultra được cho là lên tới 5.800 mAh. Ảnh: Fpt.

Ngoài ra, dung lượng pin của thiết bị được cho là lên tới 5.800 mAh. Đây là con số rất lớn đối với một smartphone gập. So với nhiều thiết bị gập hiện tại thường có pin khoảng 4.000–5.000 mAh, mức 5.800 mAh sẽ giúp iPhone Ultra có lợi thế rõ rệt về thời lượng sử dụng.

Dung lượng pin lớn đặc biệt quan trọng vì smartphone gập thường có màn hình lớn và tiêu thụ điện năng cao. Nếu Apple kết hợp pin lớn với khả năng tối ưu phần mềm tốt, thiết bị có thể mang lại thời gian sử dụng vượt trội so với đối thủ.

Dù thiết kế của iPhone Ultra vẫn còn gây tranh luận và tên gọi cũng chưa được tất cả người dùng ủng hộ, nhưng những thông số rò rỉ đang khiến thiết bị này trở nên đáng mong đợi. Pin 5.800 mAh, camera ẩn dưới màn hình và thân máy siêu mỏng là những yếu tố có thể thay đổi cách người dùng nhìn nhận về smartphone gập.

Đặc biệt, nếu Apple thực sự trang bị pin dung lượng lớn cùng nếp gập màn hình mờ hơn, thiết bị có thể tạo ra áp lực cạnh tranh mạnh mẽ. Điều này có thể buộc các hãng khác phải nâng cấp pin và cải tiến thiết kế để theo kịp.

Với những gì đang rò rỉ, iPhone Ultra không chỉ là một sản phẩm thử nghiệm mà có thể trở thành bước ngoặt mới của Apple trong thị trường smartphone gập. Nếu các thông tin này chính xác, cuộc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)