Sau khi chính thức ngừng sản xuất mẫu điện thoại gập ba trị giá 2.899 USD Galaxy Z TriFold vào tháng 3 và gọi đây chỉ là một “màn trình diễn công nghệ”, hãng đã ngầm khuyến khích người dùng chuyển sang các thiết bị khác.

Galaxy Z TriFold được mở bán trở lại. Ảnh: PhoneArena

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, chiếc điện thoại này bất ngờ quay trở lại. Samsung xác nhận Galaxy Z TriFold sẽ được bán lại vào thứ Sáu (10/4), cả trên trang web chính thức lẫn tại một số cửa hàng trải nghiệm của hãng.

Samsung “hồi sinh” Galaxy Z TriFold

Theo thông báo gửi tới truyền thông, Galaxy Z TriFold sẽ lên kệ từ ngày 10/4 trên trang web chính thức của Samsung và tại các cửa hàng trải nghiệm của hãng ở bảy địa điểm gồm California, Minnesota, New York và Texas.

Đây không phải là lần đầu thiết bị này được mở bán lại. Trước đó, mỗi lần Samsung tung ra một lô hàng mới, sản phẩm đều “cháy hàng” chỉ trong vài phút.

Galaxy Z TriFold lần đầu ra mắt tại Mỹ vào ngày 30/1 và gần như “biến mất” ngay lập tức, dù mức giá lên tới 2.899 USD và không có bất kỳ chương trình thu cũ đổi mới nào.

Điều này cho thấy sức hút bất ngờ của một thiết bị vốn được xem là thử nghiệm công nghệ hơn là sản phẩm đại trà.

Điểm đáng chú ý là Samsung từng tiết lộ rằng Z TriFold sẽ bị ngừng bán tại cả Mỹ và Hàn Quốc.

Một số báo cáo cuối năm 2025 thậm chí cho biết chi phí linh kiện vượt quá giá bán, khiến mỗi chiếc máy xuất xưởng có thể khiến hãng chịu lỗ.

Thế nhưng, thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Samsung vẫn tiếp tục mở bán lại thiết bị này và mỗi lần như vậy đều tạo ra cơn sốt.

Nhu cầu lớn hơn dự đoán đã khiến Z TriFold dần trở thành món đồ mang tính sưu tầm. Chu kỳ “bán hết trong vài phút – tạm ngưng – mở bán lại – tiếp tục cháy hàng” lặp lại nhiều lần, càng khiến thiết bị trở nên hiếm và được săn đón.

Thị trường bán lại cũng phản ánh điều đó. Một số tin rao bán Galaxy Z TriFold hiện có giá vượt mốc 4.000 đến 5.000 USD, thậm chí có người kỳ vọng bán gần 12.000 USD.

Con số này cao hơn nhiều so với giá niêm yết ban đầu, cho thấy thiết bị đã vượt khỏi phạm vi một chiếc smartphone thông thường để trở thành sản phẩm “độc lạ” trên thị trường.

Vì sao lần mở bán lại này quan trọng?

Sự phổ biến dai dẳng của Z TriFold cho thấy người dùng thực sự khao khát những đổi mới trong thị trường smartphone vốn đang bị đánh giá là khá nhàm chán trong vài năm gần đây.

Samsung ban đầu chỉ sản xuất khoảng 20.000 đến 30.000 chiếc trên toàn cầu và mỗi lô đều nhanh chóng biến mất khỏi kệ hàng.

Galaxy Z TriFold vẫn rất "hot" mỗi lần mở bán. Ảnh: PhoneArena

Điều này cũng củng cố tin đồn rằng Samsung đang phát triển Galaxy Z TriFold thế hệ thứ hai, có thể ra mắt vào khoảng giữa năm 2027.

Nếu hãng vẫn tiếp tục mở bán lại thế hệ đầu tiên vào tháng 4/2026, điều đó gửi đi thông điệp rõ ràng rằng thiết kế gập ba vẫn có tương lai. Dù hiện tại vẫn được xem là sản phẩm ngách, Z TriFold đã chứng minh rằng thị trường sẵn sàng đón nhận những hình thức mới.

Galaxy Z TriFold gây chú ý nhờ màn hình trong khoảng 10 inch và cơ chế gập vào trong độc đáo, biến thiết bị thành sự kết hợp giữa điện thoại và máy tính bảng.

Về mặt kỹ thuật, đây là thành tựu đáng nể. Tuy nhiên, mức giá 2.899 USD, cùng những lo ngại về độ bền lâu dài và thiếu ưu đãi đổi máy, khiến sản phẩm chỉ phù hợp với nhóm người dùng sẵn sàng chi mạnh để trải nghiệm công nghệ mới.

Nói cách khác, Z TriFold vẫn là thiết bị dành cho những người đam mê công nghệ và những người có ngân sách lớn.

Người dùng phổ thông có thể sẽ thấy đây là một lựa chọn quá đắt đỏ, đặc biệt khi các dòng điện thoại gập hai hiện đã đủ đáp ứng nhu cầu.

Nếu bạn đã theo dõi Galaxy Z TriFold từ khi ra mắt, lần mở bán này có thể là cơ hội cuối cùng để người dùng mua thiết bị mới trực tiếp từ Samsung. Với lịch sử cháy hàng chỉ trong vài phút, người dùng quan tâm sẽ cần hành động nhanh chóng khi đợt bán lại bắt đầu.

Việc Samsung tiếp tục đưa Galaxy Z TriFold trở lại cho thấy hãng vẫn đang thử nghiệm phản ứng thị trường trước khi quyết định bước tiếp theo.

(Theo PhoneArena, Techradar)