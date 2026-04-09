Theo báo cáo mới nhất, mẫu Galaxy Z Fold 8 nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá khởi điểm so với thế hệ trước, trong khi chỉ tăng nhẹ ở các phiên bản dung lượng cao hơn.

Điều này giúp thị trường smartphone gập cao cấp trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt khi cạnh tranh đang ngày càng gay gắt.

Galaxy Z Fold 8 sẽ mang đến nhiểu cải tiến đáng chú ý nhưng giá không tăng so với Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Giá rò rỉ gần như giữ nguyên so với thế hệ trước

Theo một nguồn tin trên mạng xã hội X, Samsung dự kiến bán Galaxy Z Fold 8 với ba cấu hình: 12GB RAM đi kèm 256GB bộ nhớ, 12GB RAM với 512GB bộ nhớ và phiên bản cao cấp 16GB RAM cùng 1TB lưu trữ. Mức giá được cho là lần lượt 1.999 USD, 2.199 USD và 2.499 USD.

Để so sánh, Galaxy Z Fold 7 ra mắt trước đó có giá 1.999,99 USD cho bản 256GB, 2.119,99 USD cho bản 512GB và 2.419,99 USD cho bản 1TB.

Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm gần như không thay đổi, trong khi hai phiên bản dung lượng cao tăng khoảng 80 USD.

Mức tăng này không quá lý tưởng, nhưng cũng không gây sốc, đặc biệt nếu xét đến những nâng cấp phần cứng mà Samsung được cho là đang trang bị cho thiết bị.

Thông tin rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold 8 sẽ mang đến hàng loạt cải tiến đáng chú ý.

Dung lượng pin được nâng từ 4.400 mAh lên khoảng 5.000 mAh, một bước tiến lớn đối với dòng máy gập vốn bị hạn chế về không gian.

Tốc độ sạc cũng được nâng từ 25W lên 45W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Ngoài ra, hệ thống camera được cho là sẽ được cải thiện, trong khi con chip mới Snapdragon 8 Elite Gen 5 dự kiến thay thế thế hệ cũ, hứa hẹn hiệu năng mạnh mẽ hơn và tối ưu năng lượng tốt hơn.

Những nâng cấp này khiến việc giữ nguyên giá khởi điểm 1.999 USD trở thành một chiến lược hợp lý.

Cần nhớ rằng Samsung đã tăng giá đáng kể vào năm ngoái khi Galaxy Z Fold 7 đắt hơn 100 USD so với Galaxy Z Fold 6.

Nếu hãng tiếp tục tăng giá trong năm nay, người dùng có thể sẽ phản ứng tiêu cực.

Việc giữ nguyên mức giá nhưng nâng cấp toàn diện cho thấy Samsung đang tính toán kỹ lưỡng, đặc biệt khi mùa ra mắt smartphone gập năm nay dự kiến rất cạnh tranh.

Giá iPhone gập buộc Samsung “dè chừng”

Một yếu tố quan trọng khác là sự xuất hiện của chiếc iPhone gập đầu tiên. Theo tin đồn, iPhone Fold có thể ra mắt vào mùa thu với giá khởi điểm dao động từ 1.999 USD đến 2.320 USD, trong khi bản 1TB có thể chạm mức 2.900 USD.

Galaxy Z Fold 8 dự kiến ra mắt vào tháng 7. Ảnh: AndroidHeadline/X

Nếu Samsung có thể cung cấp một thiết bị hoàn thiện hơn, với camera tele, pin lớn hơn và sạc nhanh hơn ở mức giá tương đương hoặc thấp hơn, hãng sẽ có lợi thế đáng kể.

Đây là điều đặc biệt quan trọng khi Apple bước vào thị trường smartphone gập lần đầu tiên, nơi trải nghiệm thực tế và độ hoàn thiện đóng vai trò quyết định.

Thế hệ trước, Galaxy Z Fold 7, đã mang đến nhiều thay đổi lớn như thiết kế siêu mỏng, màn hình ngoài rộng hơn và màn hình bên trong gần như không còn nếp gấp.

Theo các rò rỉ mới, Galaxy Z Fold 8 sẽ tiếp tục phát triển nền tảng đó với công nghệ màn hình kính kép, bản lề sợi carbon và thân máy nhẹ hơn.

Những cải tiến này cho thấy Samsung không chỉ tập trung vào cấu hình mà còn chú trọng độ bền, trọng lượng và trải nghiệm sử dụng lâu dài, những yếu tố cực kỳ quan trọng đối với điện thoại gập.

Dù 1.999 USD vẫn là con số rất lớn đối với một chiếc smartphone, nhưng trong phân khúc điện thoại gập cao cấp, mức giá này lại trở nên hợp lý khi so sánh với các đối thủ tiềm năng.

Nếu các tin đồn về giá của iPhone Fold là chính xác, Samsung có thể cung cấp chiếc máy gập hoàn thiện nhất trong năm với mức giá thấp hơn, trong khi thiết bị của Apple có thể chưa có camera tele.

Theo các nguồn tin, Galaxy Z Fold 8 dự kiến ra mắt vào tháng 7, cùng với Galaxy Z Flip 8 và mẫu hoàn toàn mới Galaxy Z Wide Fold.

Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Samsung có thể bước vào mùa hè với một dòng sản phẩm gập mạnh mẽ, giá cả cạnh tranh và đủ sức gây áp lực lớn lên thị trường, đặc biệt trước khi Apple chính thức tham gia cuộc đua.

(Theo PhoneArena, CNET)