Nếu các tin đồn hiện nay là chính xác, iPhone Ultra có thể khiến người dùng ngạc nhiên không chỉ bởi thiết kế màn hình mà còn bởi vị trí đặt camera.

iPhone Ultra sẽ ra mắt vào tháng tới. Ảnh: Saurav_DJ47/X

Mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên sẽ được Apple trình làng vào đầu tháng tới, cùng thời điểm với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Đây được kỳ vọng là chiếc iPhone khác biệt nhất mà Apple từng sản xuất. Tuy nhiên, một trong những điểm bất thường nhất có thể lại nằm ở hệ thống camera selfie.

Camera selfie iPhone Ultra được đặt ở vị trí kỳ lạ

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone Ultra có thể được trang bị hai camera selfie nằm ở các góc màn hình.

Điều này về cơ bản không quá bất ngờ, bởi một mẫu smartphone màn hình gập dạng sách thường cần một camera selfie cho màn hình ngoài và một camera khác cho màn hình bên trong. Ngoài ra, máy vẫn sẽ có hệ thống camera kép ở mặt lưng.

Điều đáng chú ý nằm ở vị trí của hai camera phía trước. Một miếng dán bảo vệ màn hình của bên thứ ba vừa bị rò rỉ cho thấy camera selfie trên màn hình ngoài có thể nằm ở góc trên bên phải của thiết bị.

Miếng dán này có một lỗ tròn dành cho camera, qua đó phần nào hé lộ vị trí mà nhà sản xuất phụ kiện cho rằng Apple sẽ sử dụng.

Các hình ảnh rò rỉ trước đó lại cho thấy camera selfie trên màn hình bên trong của iPhone Ultra nằm ở góc trên bên trái.

Nếu những thông tin này chính xác, hai camera selfie của iPhone Ultra có thể nằm ở hai vị trí đối xứng nhau hoặc thậm chí tạo cảm giác như được bố trí lệch về cùng một khu vực của thân máy khi thiết bị được gập lại.

Miếng dán bảo vệ màn hình bị rò rỉ không chỉ hé lộ vị trí camera mà còn cho thấy một đặc điểm thiết kế khá kỳ lạ của iPhone Ultra.

Theo hình ảnh, thiết bị có thể sở hữu các góc vuông ở một phía và góc bo tròn ở phía còn lại, tạo nên một diện mạo bất đối xứng hiếm thấy trên smartphone cao cấp.

Tuy nhiên, có lý do để không nên quá tin tưởng vào những hình ảnh này. Các nhà sản xuất phụ kiện thường dựa vào những tệp CAD bị rò rỉ để thiết kế sản phẩm trước khi smartphone chính thức ra mắt.

Những tệp CAD này không phải lúc nào cũng chính xác và đôi khi có thể chứa thông tin sai lệch.

Miếng dán bảo vệ màn hình iPhone Ultra của bên thứ ba vừa bị rò rỉ cho thấy camera selfie trên màn hình ngoài có thể nằm ở góc trên bên phải của thiết bị. Ảnh: Ice Universe

Một loạt mô hình giả bị rò rỉ trước đó cũng cho thấy camera selfie bên trong nằm ở góc trái màn hình, trong khi camera phía trước của màn hình ngoài lại được đặt ở chính giữa.

Cách bố trí này thực tế hợp lý hơn và phù hợp với thiết kế mà chúng ta đã thấy trên nhiều smartphone màn hình gập hiện nay.

Galaxy Z Fold 8 vẫn chọn camera ở chính giữa

Một trong những đối thủ trực tiếp đáng chú ý nhất của iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ là Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Mẫu máy này được cho là vẫn sử dụng cách bố trí camera quen thuộc: camera selfie trên màn hình ngoài nằm ở chính giữa màn hình.

Khi mở máy, camera selfie của màn hình bên trong được đặt ở khu vực trung tâm của nửa màn hình bên phải.

Đây cũng là cách Samsung được cho là xử lý hệ thống camera selfie trên phiên bản Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Trong khi đó, một số smartphone màn hình gập khác lại có cách bố trí camera bên trong khá khác biệt.

Pixel 11 Pro Fold, Oppo Find N6 và Huawei Mate X7 đều đặt camera selfie của màn hình trong ở góc trên bên phải.

Tuy nhiên, điểm chung là camera selfie trên màn hình ngoài của những thiết bị này vẫn nằm ở vị trí trung tâm, thay vì bị đẩy sang một bên.

Về mặt thiết kế, cả hai phương án đều có những lý do riêng. Nếu Apple đặt camera selfie của màn hình ngoài ở chính giữa, iPhone Ultra sẽ có diện mạo quen thuộc hơn, tương tự phần lớn iPhone hiện nay cũng như hầu hết smartphone phổ biến trên thị trường.

Mô hình iPhone Ultra để lộ camera bên trong nằm ở góc máy. Ảnh: Sonny Dickson/X

Ngược lại, việc đưa camera vào góc có thể mang lại một lợi ích quan trọng mà người dùng khó nhận thấy bằng mắt thường: giúp Apple tối ưu không gian bên trong máy.

Nếu hai camera selfie được đặt ở cùng một khu vực của thân máy nhưng lệch nhau một chút, các module camera có thể chỉ chiếm không gian tại một phần nhất định của bộ khung có độ dày được đồn đoán chỉ khoảng 4,5mm.

Đây có thể là một cách khá thông minh để Apple tận dụng không gian bên trong, thay vì phải bố trí hai cụm camera ở những vị trí cách xa nhau.

Phần không gian được tiết kiệm có thể được sử dụng cho các linh kiện khác hoặc dành chỗ cho một viên pin lớn hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi các tin đồn gần đây cho rằng iPhone Ultra có thể sở hữu viên pin lớn nhất từng được trang bị trên một chiếc iPhone.

Nếu Apple thực sự lựa chọn cách bố trí này, đây sẽ là một ví dụ điển hình cho cách hãng đánh đổi thiết kế bên ngoài để tối ưu hóa cấu trúc bên trong của một thiết bị màn hình gập siêu mỏng.

(Theo PhoneArena)