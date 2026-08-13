Chỉ còn vài tuần nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện lớn vào tháng 9, nơi hãng dự kiến trình làng iPhone 18 Pro cùng nhiều sản phẩm mới khác. Tuy nhiên, các thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ không xuất hiện tại sự kiện này. Thay vào đó, Apple được cho là chỉ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, cùng với mẫu iPhone Ultra.

iPhone 18 sẽ có những nâng cấp vượt trội so với iPhone 17. Ảnh: AppleInsider

Dù vậy, iPhone 18 tiêu chuẩn vẫn đang được phát triển và sẽ ra mắt, chỉ là thời điểm xuất hiện được lùi sang đầu năm 2027. Theo kế hoạch được đồn đoán, thiết bị sẽ trình làng cùng thời điểm với iPhone 18e và iPhone Air 2.

Đáng chú ý, nhà phân tích Jeff Pu cho rằng iPhone 18 có thể được Apple trang bị một vài nâng cấp mang tính chất “Pro”.

Trong một báo cáo nghiên cứu mới được 9to5Mac tiếp cận, Jeff Pu đưa ra những dự đoán về iPhone 18 dựa trên các nguồn tin của ông cũng như quá trình kiểm tra chuỗi cung ứng. Trong số đó, có hai thay đổi đặc biệt đáng chú ý.

Đầu tiên là RAM 12GB, tăng đáng kể so với mức 8GB trên iPhone 17. Thứ hai là thiết kế Dynamic Island mới, vốn được cho là sẽ xuất hiện lần đầu trên iPhone 18 Pro.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được hưởng một số nâng cấp vốn thường được Apple ưu tiên cho dòng Pro, ngay cả khi thiết bị vẫn nằm ở phân khúc thấp hơn.

iPhone 18 có thực sự được trang bị 12 GB RAM?

Thông tin về dung lượng RAM của iPhone 18 hiện vẫn chưa thống nhất giữa các nguồn tin. Trước đó, đã xuất hiện nhiều báo cáo trái chiều về vấn đề này.

Gần đây nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng iPhone 18 chỉ được trang bị 9GB RAM, thay vì 12GB như một số tin đồn trước đó.

Tuy nhiên, báo cáo mới của Jeff Pu lại đưa ra một kịch bản khác. Theo ông, iPhone 18e sẽ sở hữu 9GB RAM, trong khi iPhone 18 được nâng lên 12GB. Điều đáng chú ý là cả hai mẫu máy đều được cho là sử dụng chip A20.

Nếu trở thành hiện thực, việc iPhone 18 tiêu chuẩn sở hữu 12GB RAM sẽ là một bước nâng cấp đáng kể. Dung lượng RAM lớn hơn có thể giúp thiết bị xử lý nhiều tác vụ cùng lúc tốt hơn, đồng thời tạo thêm dư địa cho các tính năng trí tuệ nhân tạo ngày càng được Apple tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Dynamic Island mới có thể nhanh chóng xuất hiện trên iPhone tiêu chuẩn

Một nâng cấp đáng chú ý khác nằm ở Dynamic Island. Apple được cho là đang chuẩn bị một thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn hơn cho thế hệ iPhone 18 Pro, dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Hình ảnh được cho là hiển thị Dynamic Island với kích thước nhỏ hơn. Ảnh: Early Apple Leaks/Ice Universe.

Nếu đúng như dự đoán của Jeff Pu, thiết kế mới này sẽ không chỉ dành riêng cho dòng Pro trong thời gian dài mà có thể nhanh chóng được đưa xuống iPhone 18 tiêu chuẩn.

Đây sẽ là một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược của Apple. Khi Dynamic Island lần đầu xuất hiện trên iPhone 14 Pro, Apple vẫn giữ thiết kế tai thỏ trên iPhone 14 tiêu chuẩn. Phải đến thế hệ iPhone 15, Dynamic Island mới được đưa xuống mẫu iPhone có giá thấp hơn.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Jeff Pu, Apple dường như đang đẩy nhanh quá trình phổ cập thiết kế Dynamic Island mới trên các mẫu iPhone tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa người dùng iPhone 18 có thể không phải chờ thêm một thế hệ để được trải nghiệm thiết kế màn hình mới.

Nếu những thông tin trên chính xác, iPhone 18 sẽ có bước tiến khá lớn so với thế hệ trước. Không chỉ được nâng RAM từ 8GB lên 12GB, thiết bị còn có thể sử dụng thiết kế Dynamic Island mới vốn được giới thiệu trước trên iPhone 18 Pro.

Dù vậy, cần lưu ý rằng đây vẫn là những thông tin dựa trên nguồn tin và phân tích chuỗi cung ứng, chưa phải thông số chính thức từ Apple. Hãng nhiều khả năng sẽ chỉ công bố đầy đủ cấu hình iPhone 18 khi thiết bị chính thức ra mắt vào đầu năm 2027.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)