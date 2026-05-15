iPhone Ultra không chỉ là một mẫu iPhone mới, mà còn được xem như bước chuyển mình lớn nhất của Apple kể từ khi hãng giới thiệu dòng iPhone X gần một thập kỷ trước.

Hình ảnh được cho là iPhone Ultra - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple. Ảnh: 9to5mac

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone Ultra sẽ kết hợp trải nghiệm của iPhone và iPad trong cùng một thiết bị, đồng thời sở hữu hàng loạt công nghệ mới chưa từng xuất hiện trên smartphone của Apple. Từ thiết kế gập dạng quyển sách, màn hình gần như không nếp gấp cho tới chip xử lý 2nm thế hệ mới, sản phẩm này đang được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn khác cho hệ sinh thái iPhone.

Thiết kế gập hoàn toàn mới với khung titan siêu mỏng

Điểm nổi bật nhất của iPhone Ultra chắc chắn nằm ở thiết kế màn hình gập kiểu “book-style”, tương tự cách tiếp cận của nhiều smartphone gập cao cấp hiện nay. Tuy nhiên, Apple được cho là sẽ tạo khác biệt đáng kể ở tỷ lệ hiển thị và độ hoàn thiện tổng thể.

Khi mở ra, thiết bị sẽ rộng hơn chiều cao, mang lại cảm giác giống một chiếc iPad mini thu nhỏ hơn là một chiếc điện thoại truyền thống. Màn hình bên ngoài có thiết kế ngắn và rộng hơn các mẫu iPhone hiện tại, trong khi màn hình bên trong hướng tới trải nghiệm gần với máy tính bảng.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho rằng Apple đã giải quyết được vấn đề lớn nhất của smartphone gập: nếp gấp giữa màn hình. Nếu điều này trở thành sự thật, iPhone Ultra có thể trở thành chiếc điện thoại gập đầu tiên mang đến trải nghiệm hiển thị gần như liền mạch hoàn toàn.

Thiết bị cũng được cho là vay mượn ngôn ngữ thiết kế từ dòng iPhone Air siêu mỏng. Khung viền titan cao cấp, thân máy cực kỳ mỏng khi mở ra và kiểu dáng giống như hai chiếc iPhone Air ghép lại sẽ tạo nên diện mạo rất khác biệt. Dù vậy, Apple có thể chỉ cung cấp hai màu cơ bản là đen và trắng cho thế hệ đầu tiên.

Hai màn hình với kích thước đặc biệt

iPhone Ultra sẽ sở hữu hai màn hình riêng biệt: một màn hình ngoài dùng cho các tác vụ nhanh và một màn hình lớn bên trong khi mở máy ra.

Theo các tin đồn hiện tại, màn hình ngoài sẽ có kích thước khoảng 5,3 đến 5,5 inch. Dù khá nhỏ so với tiêu chuẩn smartphone hiện nay, màn hình này sẽ rộng hơn bình thường nên trải nghiệm sử dụng có thể vẫn rất thoải mái.

Trong khi đó, màn hình chính bên trong dự kiến đạt từ 7,6 đến 7,8 inch, gần tương đương kích thước của một chiếc iPad mini. Điều này cho phép iPhone Ultra hoạt động như một thiết bị lai giữa điện thoại và máy tính bảng, phù hợp cho xem phim, đọc tài liệu hay làm việc đa nhiệm.

Apple được cho là cũng tối ưu hóa tỷ lệ hiển thị để các ứng dụng iOS hoạt động tự nhiên hơn trên màn hình lớn, thay vì bị kéo giãn như nhiều smartphone gập Android hiện nay.

Hệ thống camera thay đổi đáng kể

Dù mang tên “Ultra”, hệ thống camera của mẫu iPhone này lại có một số điểm gây bất ngờ. Theo rò rỉ, thiết bị chỉ có hai camera sau gồm cảm biến chính 48MP và camera góc siêu rộng 48MP.

Điều đó đồng nghĩa người dùng sẽ không có camera telephoto chuyên dụng như trên dòng Pro, khiến khả năng zoom quang học bị hạn chế hơn.

Apple đang phát triển những tính năng độc quyền cho iPhone Ultra trên nền tảng iOS 27. Ảnh: 9to5mac

Bù lại, iPhone Ultra sẽ sở hữu tới hai camera selfie do có hai màn hình riêng biệt. Mỗi màn hình đều được trang bị camera trước phục vụ gọi video và chụp ảnh.

Apple nhiều khả năng sẽ sử dụng camera Center Stage 18MP từng xuất hiện trên dòng iPhone 17 năm ngoái. Thiết kế “đục lỗ” hiện đại cũng được cho là sẽ thay thế Dynamic Island trên thiết bị này.

iOS 27 sẽ có tính năng đa nhiệm kiểu iPad

Phần cứng mới sẽ đi kèm các nâng cấp phần mềm tương ứng. Theo nhà báo công nghệ Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển những tính năng độc quyền cho iPhone Ultra trên nền tảng iOS 27.

iPad mini. Ảnh: Apple

Trong đó, đáng chú ý nhất là khả năng chạy hai ứng dụng song song và giao diện ứng dụng theo phong cách iPad. Đây được xem là bước tiến lớn giúp iPhone tận dụng tốt hơn màn hình cỡ lớn.

Dù vậy, Apple được cho là chưa cho phép thiết bị chạy iPadOS hoàn chỉnh hoặc hỗ trợ hệ thống cửa sổ phức tạp như trên iPadOS 26. Thay vào đó, hãng sẽ mang một số trải nghiệm đặc trưng của iPad sang iPhone theo cách đơn giản và tối ưu hơn.

Chip A20 Pro và modem C2 thế hệ mới

Bên trong iPhone Ultra sẽ là chip A20 Pro hoàn toàn mới, dự kiến cũng xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro.

Con chip này được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến, hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng lẫn tiết kiệm điện năng. Apple được cho là còn áp dụng công nghệ WMCM mới để cải thiện hiệu quả xử lý và quản lý nhiệt.

Máy sẽ đi kèm RAM 12GB cùng chuẩn bộ nhớ LPDDR5 tốc độ cao hơn, hỗ trợ tốt cho các tác vụ AI và đa nhiệm.

Ngoài ra, Apple tiếp tục giảm phụ thuộc vào Qualcomm bằng việc trang bị modem C2 do hãng tự phát triển. Đây sẽ là thế hệ modem 5G mới với khả năng tối ưu kết nối và tiết kiệm pin tốt hơn.

Touch ID trở lại thay cho Face ID

Một thay đổi gây bất ngờ khác là sự trở lại của Touch ID. Theo các nguồn tin, iPhone Ultra sẽ không được trang bị Face ID mà thay vào đó là cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn, tương tự cách Apple triển khai trên iPad Air và iPad mini.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ thiết kế siêu mỏng của thiết bị. Apple được cho là chưa thể thu nhỏ đầy đủ các linh kiện Face ID để đặt vào cả hai màn hình cùng lúc.

Dù vậy, đây có thể chỉ là giải pháp tạm thời cho thế hệ đầu tiên, trước khi Apple tìm ra cách tích hợp Face ID vào các mẫu iPhone gập tương lai.

Mức giá cao nhất lịch sử iPhone

Giá bán của iPhone Ultra hiện vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng phần lớn chuyên gia dự đoán thiết bị sẽ khởi điểm khoảng 1.999 USD cho phiên bản 256GB.

Nếu đúng, đây sẽ trở thành chiếc iPhone đắt nhất từng được Apple bán ra. Tuy nhiên, Apple dường như tin rằng việc kết hợp trải nghiệm của iPhone và iPad trong một thiết bị duy nhất sẽ đủ sức thuyết phục người dùng chấp nhận mức giá cao này.

Dù thành công hay không, iPhone Ultra rõ ràng sẽ là sản phẩm mang tính biểu tượng mới của Apple, đánh dấu lần đầu tiên hãng bước chân vào thị trường smartphone màn hình gập, phân khúc đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt trong những năm gần đây.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)