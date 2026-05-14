Dù còn nhiều tháng nữa mới chính thức ra mắt, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi loạt ảnh về cụm kính bảo vệ camera phía sau bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Màu Dark Cherry mới được báo cáo cũng xuất hiện trên iPhone 18 Pro. Ảnh: Yeux1122 /Weibo

Những hình ảnh này được cho là đến từ một công ty chuyên sản xuất linh kiện bên thứ ba, qua đó mang đến cái nhìn rõ ràng hơn về các tùy chọn màu sắc mới mà Apple đang chuẩn bị cho dòng iPhone cao cấp tiếp theo.

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ uy tín trước đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được bán ra với bốn màu chính gồm Dark Gray, Dark Cherry, Silver và Sky Blue.

Các bức ảnh mới xuất hiện gần như xác nhận thông tin này khi toàn bộ bốn gam màu đều hiện diện trên các tấm kính camera bị rò rỉ.

Trong số đó, Dark Cherry là màu nhận được nhiều sự chú ý nhất. Đây được xem là gam màu chủ đạo mới của Apple dành cho dòng Pro, kế nhiệm những phiên bản màu độc đáo từng xuất hiện trước đây như Desert Titanium hay Cosmic Orange.

Apple dường như đang tiếp tục theo đuổi xu hướng tạo ra các màu sắc mang tính nhận diện riêng cho dòng iPhone cao cấp thay vì chỉ trung thành với các gam màu truyền thống.

Thiết kế cụm camera lớn tiếp tục được duy trì

Không chỉ màu sắc, loạt ảnh còn cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế từ iPhone 17 Pro Max với cụm camera sau kích thước lớn.

Phần “camera island” trải dài phía sau máy vẫn là điểm nhấn chủ đạo, tạo nên vẻ ngoài hiện đại nhưng cũng gây nhiều tranh cãi kể từ khi xuất hiện trên thế hệ trước.

Các tấm kính camera trong ảnh có bề mặt bóng và phản chiếu ánh sáng mạnh do được làm từ kính. Vì vậy, diện mạo thực tế của sản phẩm hoàn chỉnh có thể sẽ khác đôi chút, đặc biệt nếu Apple tiếp tục sử dụng chất liệu titan hoặc lớp hoàn thiện mờ cho thân máy như trên các dòng Pro gần đây.

Dẫu vậy, giới quan sát cho rằng đây vẫn là hình ảnh khá sát với phiên bản thương mại cuối cùng.

Apple thường hoàn tất định hướng màu sắc và thiết kế từ khá sớm để chuẩn bị cho chuỗi cung ứng sản xuất quy mô lớn trước ngày ra mắt.

“Dark Cherry” có thực sự hấp dẫn như kỳ vọng?

Trước khi những hình ảnh này xuất hiện, nhiều bản dựng ý tưởng từng mô tả Dark Cherry như một màu đỏ rượu vang đậm đầy sang trọng và khác biệt.

Không ít người dùng cho rằng đây có thể là màu sắc đủ sức khiến họ từ bỏ thói quen chọn iPhone màu đen truyền thống suốt nhiều năm.

Hình ảnh được cho là nắp bảo vệ camera iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Yeux1122 /Weibo

Tuy nhiên, phiên bản Dark Cherry xuất hiện trên kính camera lần này lại mang sắc tối hơn và có phần trầm hơn so với các hình ảnh concept trước đó. Điều đó khiến một số người cảm thấy hụt hẫng vì màu sắc thực tế có vẻ kém nổi bật hơn kỳ vọng ban đầu.

Dù vậy, nhiều khả năng khi kết hợp cùng chất liệu hoàn thiện trên thân máy, Dark Cherry vẫn sẽ mang lại cảm giác cao cấp và khác biệt hơn hầu hết smartphone hiện nay.

Apple vốn nổi tiếng với khả năng xử lý màu sắc tinh tế, đặc biệt trên các dòng Pro hướng tới người dùng yêu thích sự sang trọng.

Apple tiếp tục nói không với màu đen?

Một trong những chi tiết khiến nhiều người tiếc nuối là việc iPhone 18 Pro Max dường như vẫn sẽ không có phiên bản màu đen truyền thống.

Các báo cáo trước đây từng cho biết Apple đang tạm gác lựa chọn này để tập trung vào những gam màu mới mẻ hơn.

Điều này đồng nghĩa người dùng yêu thích các mẫu iPhone màu đen có thể sẽ phải chờ thêm ít nhất một năm nữa.

Một số tin đồn cho rằng Apple đang dành màu đen hoàn toàn mới cho mẫu iPhone 20 Pro - thiết bị được kỳ vọng sẽ đánh dấu cuộc cải tổ lớn nhân dịp kỷ niệm 20 năm iPhone ra đời.

Nếu điều đó trở thành sự thật, iPhone 20 Pro có thể là sản phẩm mang thiết kế đột phá nhất của Apple trong nhiều năm trở lại đây.

Giới công nghệ hiện đồn đoán rằng hãng đang phát triển một thiết bị với mặt trước gần như không viền hoàn toàn, camera ẩn dưới màn hình cùng thiết kế tối giản hơn đáng kể.

Trong lúc chờ đợi, iPhone 18 Pro Max có vẻ sẽ tiếp tục là bước tiến theo hướng hoàn thiện dần thiết kế hiện tại, tập trung vào màu sắc mới, nâng cấp camera và cải thiện trải nghiệm cao cấp thay vì thay đổi toàn diện ngoại hình.

(Theo AppleInsider, MacRumors)