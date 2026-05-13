Sony Xperia 1 VIII, chiếc điện thoại được đồn đoán có màn lột xác lớn về thiết kế cùng hệ thống camera nâng cấp mạnh mẽ, sẽ được ra mắt thời gian tới.

Dù hãng vẫn chưa công bố thông tin chính thức, một khảo sát gần đây đã chỉ ra điều mà người dùng thực sự mong muốn và cũng có thể là chìa khóa giúp Sony hồi sinh vị thế trên thị trường smartphone toàn cầu.

Sony Xperia 1 VIII. Ảnh: My Mobiles

Theo các tin đồn, Xperia 1 VIII nhiều khả năng sẽ tiếp tục được định vị ở phân khúc siêu cao cấp với mức giá thậm chí còn đắt hơn cả thế hệ tiền nhiệm.

Đây vốn là chiến lược quen thuộc của Sony trong nhiều năm qua: tập trung vào trải nghiệm độc đáo, cấu hình mạnh và các tính năng “đậm chất dân chơi công nghệ”, thay vì cạnh tranh trực diện về giá với các đối thủ Android phổ thông.

Tuy nhiên, vấn đề là thị trường smartphone hiện tại đã khác rất nhiều so với giai đoạn hoàng kim của Sony.

Người dùng ngày càng nhạy cảm với giá bán, đặc biệt khi các hãng Trung Quốc liên tục tung ra thiết bị cấu hình mạnh với giá dễ tiếp cận hơn.

Ngay cả các thương hiệu lớn như Samsung hay Apple cũng đang phải tối ưu giá trị sản phẩm để duy trì sức hút.

Giá bán đang khiến Xperia mất cơ hội cạnh tranh

Một khảo sát của PhoneArena cho thấy gần 75% độc giả tin rằng điều duy nhất có thể giúp Sony bán được nhiều điện thoại hơn chính là giảm giá bán.

Con số này phản ánh khá rõ thực tế: người dùng vẫn thích Xperia, nhưng không sẵn sàng bỏ ra số tiền quá lớn để sở hữu một chiếc điện thoại vốn chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trên thị trường.

Tin đồn hiện tại cho biết Xperia 1 VIII tại châu Âu có thể đắt hơn khoảng 300 euro so với Samsung Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max.

Đây là khoảng chênh lệch cực kỳ đáng kể, đặc biệt khi Samsung và Apple đều sở hữu hệ sinh thái mạnh, độ nhận diện thương hiệu cao cùng mạng lưới hậu mãi rộng khắp toàn cầu.

Trong mắt người dùng phổ thông, việc chi nhiều tiền hơn để mua Xperia là quyết định khó thuyết phục, dù sản phẩm có thể sở hữu những ưu điểm riêng như màn hình chất lượng cao, âm thanh tốt hay camera mang phong cách máy ảnh chuyên nghiệp.

Sony mắc kẹt giữa “cá tính” và thực tế thị trường

Khảo sát nói trên cũng cho thấy gần 12% người tham gia tin rằng Sony gần như không thể thay đổi vị thế hiện tại.

Với nhiều người, điện thoại Xperia giờ đây giống một “di sản công nghệ” hơn là lựa chọn cạnh tranh thực sự trong thị trường smartphone hiện đại.

Nhận định này không quá bất ngờ nếu nhìn vào hành trình của Sony trong nhiều năm qua. Trong khi các hãng khác liên tục đổi mới thiết kế, chạy đua AI, camera và tối ưu giá thành, Sony vẫn kiên định với triết lý rất riêng: thiết kế vuông vức đặc trưng, tỷ lệ màn hình điện ảnh 21:9 và tập trung vào nhóm người dùng đam mê nhiếp ảnh hoặc giải trí đa phương tiện.

Vấn đề nằm ở chỗ những giá trị đó không đủ để tạo nên thành công đại chúng. Người dùng phổ thông ngày nay quan tâm nhiều hơn đến sự cân bằng giữa hiệu năng, camera, pin và mức giá. Một chiếc điện thoại “độc lạ” là chưa đủ nếu giá bán vượt quá kỳ vọng.

Dẫu vậy, vẫn còn những tín hiệu tích cực cho Sony. Khoảng 7% người tham gia khảo sát cho rằng phần cứng tốt hơn có thể giúp hãng cải thiện doanh số, trong khi 6% tin rằng một cuộc cách mạng thiết kế sẽ tạo nên khác biệt.

Xperia vẫn có những giá trị thị trường đang dần đánh mất

Dù gặp khó khăn, dòng Xperia vẫn sở hữu nhiều điểm khiến giới công nghệ yêu thích. Sony là một trong số ít hãng còn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5mm trên flagship, trang bị loa stereo mặt trước và khay SIM có thể tháo nhanh mà không cần dụng cụ.

Thư mời tham dự sự kiện của Sony. Ảnh: Sony

Đây đều là những chi tiết nhỏ nhưng cực kỳ tiện dụng, đặc biệt với người dùng thích trải nghiệm multimedia hoặc thường xuyên di chuyển.

Trong bối cảnh nhiều hãng smartphone loại bỏ dần các tính năng truyền thống để theo đuổi thiết kế tối giản, Xperia lại mang đến cảm giác “thực dụng” hiếm thấy ở phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, thị trường smartphone vốn khắc nghiệt. Những tính năng được cộng đồng công nghệ đánh giá cao chưa chắc đã tạo ra doanh số lớn.

Người dùng phổ thông vẫn là lực lượng quyết định thành bại và điều họ quan tâm nhiều nhất thường là mức giá hợp lý.

Nếu Sony có thể kết hợp những giá trị đặc trưng của Xperia với thiết kế mới mẻ hơn và đặc biệt là mức giá cạnh tranh hơn, hãng hoàn toàn có cơ hội trở lại đường đua.

Thương hiệu Nhật Bản vẫn sở hữu uy tín lớn trong lĩnh vực hình ảnh, âm thanh và cảm biến camera, những lợi thế mà không phải đối thủ nào cũng có.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại, nhiều thương hiệu lâu năm buộc phải thay đổi để tồn tại. Sony cũng không nằm ngoài áp lực đó.

Xperia 1 VIII có thể là cơ hội quan trọng để hãng chứng minh rằng họ vẫn còn đủ sức cạnh tranh trong phân khúc cao cấp. Tất cả chỉ còn chờ xem liệu Sony có đưa ra bất ngờ nào trước sự kiện ra mắt vào ngày 13/5 hay không.

(Theo PhoneArena, Macworld)