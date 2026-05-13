Theo nhiều tin đồn gần đây, hai cái tên lớn nhất ngành smartphone là Samsung và Apple đang chuẩn bị tung ra các thiết bị thuộc dòng smartphone gập màn hình rộng trong thời gian tới, với những cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Galaxy Z Fold Wide và iPhone Fold, hay còn được một số nguồn gọi là iPhone Ultra. Nhưng điều đáng chú ý là họ có thể không đơn độc.

Hình ảnh được cho là Galaxy Z Fold Wide. Ảnh: OnLeaks/Android Headlines

Vivo và Honor được cho là đang chuẩn bị tham chiến

Các báo cáo mới cho thấy hai thương hiệu lớn của Trung Quốc là Vivo và Honor cũng đang phát triển những mẫu điện thoại gập màn hình rộng của riêng mình.

Dù hiện tại chưa có nhiều thông tin cụ thể về cấu hình hay thời điểm ra mắt chính xác, giới thạo tin cho rằng các thiết bị này có thể xuất hiện vào cuối năm 2026 hoặc trong năm 2027.

Điều đó cho thấy Vivo và Honor dường như đang theo dõi rất sát phản ứng thị trường đối với các sản phẩm của Samsung và Apple trước khi chính thức nhập cuộc.

Nếu Galaxy Z Fold Wide và iPhone Fold tạo được hiệu ứng tích cực, rất có thể thị trường sẽ nhanh chóng chứng kiến làn sóng điện thoại gập màn hình rộng từ hàng loạt thương hiệu khác.

Đây là chiến lược quen thuộc trong ngành công nghệ: chờ các “ông lớn” mở đường, sau đó tham gia với những phiên bản được tinh chỉnh tốt hơn hoặc giá cạnh tranh hơn.

Vì sao các hãng lại muốn làm điện thoại gập rộng hơn?

Câu trả lời đơn giản nhất có thể là: vì điện thoại gập hiện nay vẫn chưa thật sự hoàn hảo.

Phần lớn các mẫu smartphone gập hiện tại, bao gồm dòng Galaxy Z Fold hay nhiều thiết bị từ Trung Quốc, đều sử dụng màn hình bên trong có tỷ lệ gần vuông. Thiết kế này giúp thiết bị gọn hơn khi gập lại, nhưng lại tạo ra một số bất tiện rõ ràng khi sử dụng.

Vấn đề lớn nhất là trải nghiệm giải trí. Hầu hết nội dung video hiện nay đều được sản xuất theo tỷ lệ 16:9 hoặc thậm chí 21:9. Khi hiển thị trên màn hình gần vuông, người dùng thường phải chấp nhận hai dải đen lớn ở phía trên và dưới, khiến lợi ích của màn hình lớn bị giảm đi đáng kể.

Một chiếc điện thoại gập có màn hình rộng hơn sẽ giải quyết được vấn đề này. Khi mở ra, nó có thể hoạt động gần giống một chiếc tablet mini, mang lại không gian hiển thị lý tưởng hơn cho phim ảnh, YouTube hay chơi game mà không cần cắt khung hình hoặc chịu cảnh viền đen khó chịu.

Không chỉ vậy, màn hình rộng còn đặc biệt hữu ích cho đa nhiệm chia đôi ứng dụng – một trong những tính năng quan trọng nhất của điện thoại gập.

Người dùng có thể mở hai hoặc ba ứng dụng cùng lúc với giao diện thoáng hơn, gần giống trải nghiệm trên máy tính để bàn.

iPhone Fold được cho là sẽ ra mắt tháng 9 tới. Ảnh: Fpt

Nói cách khác, điện thoại gập rộng không chỉ là thay đổi về hình thức, mà có thể là bước tiến lớn về trải nghiệm sử dụng thực tế.

Liệu đây có phải một "canh bạc" dễ thất bại?

Dù nghe hấp dẫn, không ai dám chắc điện thoại gập màn hình rộng sẽ thành công.

Ngành công nghệ từng chứng kiến nhiều xu hướng được kỳ vọng lớn nhưng nhanh chóng thất bại. Một ví dụ điển hình là cơn sốt smartphone siêu mỏng, vốn từng được quảng bá rầm rộ nhưng không tạo được sức hút lâu dài.

Những thiết bị như Galaxy S25 Edge hay iPhone Air được cho là đã không đạt doanh số như kỳ vọng trong năm ngoái.

Điện thoại gập màn hình rộng hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ tương tự.

Giá bán chắc chắn sẽ rất cao. Thiết kế lớn hơn cũng đồng nghĩa với việc máy có thể nặng hơn, khó cầm hơn và đòi hỏi bản lề phức tạp hơn.

Ngoài ra, không phải người dùng nào cũng cảm thấy cần một chiếc smartphone gần giống tablet trong túi quần.

Nếu Galaxy Z Fold Wide hoặc iPhone Fold thất bại, toàn bộ xu hướng này có thể chững lại rất nhanh.

Tuy nhiên, nếu những tin đồn về Vivo và Honor là chính xác, điều đó cho thấy ngành công nghiệp đang sẵn sàng đầu tư nghiêm túc hơn vào ý tưởng này, bất kể thành công hay thất bại ban đầu của Samsung và Apple.

Điều thú vị nhất trong cuộc đua này có lẽ nằm ở chỗ: đôi khi người chiến thắng không phải người tiên phong.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)