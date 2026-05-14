Dù Apple được cho là đang dồn toàn lực cho mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 2027, chiếc iPhone 18 Pro ra mắt trước đó cũng đã hé lộ một bước chuyển mình rất đáng chú ý.

Màn hình iPhone 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Theo nhiều nguồn tin, Apple muốn biến chiếc iPhone 20 Pro trong tương lai thành mẫu smartphone gần như hoàn hảo về mặt thiết kế: không tai thỏ, không “đục lỗ”, không bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình.

Toàn bộ mặt trước sẽ là một tấm nền liền mạch, tạo cảm giác nội dung đang lơ lửng phía trên thân máy thay vì bị giới hạn bởi các viền hay cụm camera.

Đó sẽ là cột mốc lớn trong hành trình thiết kế của iPhone, nhưng Apple không chờ đến năm 2027 mới bắt đầu. Hãng được cho là sẽ khởi động quá trình chuyển đổi ngay trên iPhone 18 Pro ra mắt cuối năm nay.

Dynamic Island nhỏ hơn có thể trở thành điểm nhấn lớn nhất

Bước đi đầu tiên của Apple là đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình trên iPhone 18 Pro. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch và không gặp vấn đề về chuỗi cung ứng, mẫu iPhone mới sẽ sở hữu cụm Dynamic Island nhỏ hơn đáng kể so với thế hệ iPhone 17 Pro và các đời trước.

Điều thú vị là thay đổi này đang được người dùng cực kỳ mong chờ.

Trong một cuộc khảo sát liên quan đến iPhone 18 Pro và các nâng cấp tiềm năng của máy, lựa chọn nhận được nhiều phiếu bầu nhất lại chính là Dynamic Island nhỏ hơn.

Hơn 28% người tham gia cho rằng đây sẽ là yếu tố giúp iPhone 18 Pro nổi bật nhất.

Kết quả này cho thấy người dùng vẫn rất quan tâm đến trải nghiệm hiển thị toàn màn hình, dù Apple từng biến Dynamic Island thành một điểm nhận diện mang tính biểu tượng trên các mẫu iPhone gần đây.

Tuy nhiên, kế hoạch của Apple vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Một số báo cáo cho biết các nguyên mẫu Face ID dưới màn hình hiện tại vẫn hoạt động chưa đủ mượt, phản hồi còn chậm và chưa đạt tiêu chuẩn khắt khe của Apple. Điều đó đồng nghĩa khả năng công nghệ này bị trì hoãn vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Camera và màn hình tiết kiệm điện vẫn là “vũ khí” quan trọng

Bên cạnh thiết kế mới, camera tiếp tục là yếu tố được người dùng đặc biệt quan tâm. Khoảng 24% số người tham gia khảo sát cho biết hệ thống camera nâng cấp mới là điều khiến họ muốn chọn iPhone 18 Pro.

Điều này cũng không quá bất ngờ khi Apple nhiều năm qua luôn xem camera là điểm cạnh tranh trọng tâm của dòng Pro. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy iPhone 18 Pro có thể được cải thiện đáng kể về khả năng chụp ảnh thiếu sáng, zoom quang học và xử lý video bằng AI.

Ngoài camera, màn hình tiết kiệm điện hơn cũng nhận được sự chú ý lớn. Hơn 22% người dùng tin rằng công nghệ màn hình mới với khả năng tối ưu điện năng sẽ giúp iPhone 18 Pro trở nên hấp dẫn hơn trong năm nay.

Nếu thông tin này chính xác, Apple nhiều khả năng đang hướng tới việc kéo dài thời lượng pin mà không cần tăng kích thước viên pin quá nhiều, một chiến lược rất phù hợp với xu hướng smartphone mỏng nhẹ hiện nay.

AI của Apple bắt đầu được người dùng kỳ vọng

Một điểm đáng chú ý khác là gần 14% người tham gia khảo sát cho rằng các tính năng AI mới sẽ giúp iPhone 18 Pro tạo khác biệt.

Con số này cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành yếu tố người dùng quan tâm khi lựa chọn smartphone cao cấp. Apple được cho là sẽ giới thiệu thêm nhiều tính năng AI thế hệ mới trong thời gian tới nhằm cạnh tranh với các đối thủ Android vốn đang tăng tốc rất mạnh ở mảng này.

Dù vậy, Apple vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Các tính năng AI hiện tại của hãng chưa thực sự tạo được tiếng vang lớn như kỳ vọng ban đầu, đặc biệt khi so sánh với tốc độ phát triển của các hệ sinh thái AI từ Google hay Samsung.

Trong khi đó, khoảng 11% người dùng cho rằng hiệu năng nhanh hơn sẽ là yếu tố giúp iPhone 18 Pro nổi bật. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong khảo sát, phần nào phản ánh thực tế rằng sức mạnh xử lý trên các mẫu iPhone hiện nay đã quá dư thừa với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Apple đang chuẩn bị cho cuộc cách mạng màn hình mới

Nếu có một xu hướng đang dần hiện rõ trên thị trường smartphone cao cấp, đó chính là tham vọng loại bỏ hoàn toàn mọi phần khuyết trên màn hình.

Trong nhiều năm, các hãng công nghệ đã liên tục tìm cách thu nhỏ camera selfie, cảm biến và viền màn hình nhằm mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Apple từng bị chỉ trích khá nhiều vì duy trì “tai thỏ” quá lâu, nhưng giờ đây hãng có vẻ đang chuẩn bị tạo nên bước nhảy vọt lớn.

Việc Dynamic Island nhỏ hơn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ cho thấy người dùng vẫn muốn một chiếc điện thoại “toàn màn hình” đúng nghĩa.

Và nếu Apple thực sự hoàn thiện được Face ID dưới màn hình trong vài năm tới, iPhone 20 Pro có thể trở thành một trong những cuộc cách mạng thiết kế lớn nhất kể từ thời iPhone X.

Hiện tại, iPhone 18 Pro có thể chỉ là bước chuyển tiếp. Nhưng đôi khi, chính những thay đổi nhỏ lại là tín hiệu đầu tiên cho một cuộc lột xác lớn của cả ngành công nghiệp smartphone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)