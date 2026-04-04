Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel-Iran leo thang căng thẳng, hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling của Israel một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. Được ca ngợi là lá chắn tầm trung đáng tin cậy trong kiến trúc phòng thủ đa tầng, David’s Sling đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhiều cuộc thử nghiệm và xung đột trước đây. Tuy nhiên, sự cố thất bại đánh chặn hai tên lửa đạn đạo Iran rơi xuống Dimona và Arad vào cuối tháng 3/2026 đã đặt ra những câu hỏi quan trọng về giới hạn công nghệ của hệ thống này trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp từ Tehran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling Israel thất bại đánh chặn tên lửa Iran. Ảnh: RIA

David’s Sling là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung do Rafael Advanced Defense Systems của Israel phát triển chính, hợp tác chặt chẽ với Raytheon (nay thuộc RTX) của Mỹ dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA).

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling nằm ở tầng giữa trong lá chắn phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel, bổ sung cho hệ thống Iron Dome ở tầm ngắn và Arrow ở tầm xa.

Mục tiêu chính của David’s Sling là đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, rocket tầm trung lớn, máy bay không người lái và cả máy bay có người lái trong khoảng cách từ 40 đến 300 km.

Điểm nổi bật của công nghệ David’s Sling nằm ở tên lửa đánh chặn Stunner (còn gọi là SkyCeptor trong một số biến thể), một quả tên lửa hai giai đoạn dài 4,6 mét, trọng lượng khoảng 400 kg, sử dụng động cơ nhiên liệu rắn.

Nhờ cơ chế này, tên lửa Stunner có thể đạt tốc độ cực cao lên đến Mach 7.5 (khoảng 2.55 km/giây), cho phép thực hiện các cơ động mạnh mẽ ở giai đoạn cuối để tiêu diệt mục tiêu bằng công nghệ hit-to-kill - va chạm trực tiếp bằng động năng mà không cần đầu đạn nổ truyền thống.

Hệ thống dẫn đường kết hợp cập nhật giữa chừng từ radar mặt đất với đầu dò kép điện quang/hồng ngoại và radar AESA sóng milimet, mang lại độ chính xác cao ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử phức tạp.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling Israel thực chiến với tên lửa Iran đang lộ rõ nhiều bất cập. Ảnh: MN

Radar kiểm soát hỏa lực EL/M-2084 Multi-Mission Radar (AESA băng tần S) đóng vai trò then chốt, có khả năng phát hiện và theo dõi hơn 1.000 mục tiêu ở khoảng cách lên đến 474 km ở chế độ giám sát, đồng thời hướng dẫn tên lửa ở chế độ kiểm soát hỏa lực với độ chính xác cao.

Mỗi bệ phóng có thể mang 12 tên lửa Stunner, được bắn gần thẳng đứng để bao phủ 360 độ, giúp hệ thống David’s Sling phản ứng nhanh trong điều kiện chiến đấu thực tế.

Tháng 2/2026, David’s Sling vừa hoàn tất loạt thử nghiệm phức tạp do Bộ Quốc phòng Israel phối hợp với MDA và Rafael thực hiện, dựa trên bài học từ cuộc xung đột với Iran tháng 6/2025.

Các nâng cấp này nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa tương lai, bao gồm số lượng tên lửa lớn và các biện pháp né tránh tiên tiến hơn.

Trước đó, hệ thống đã đạt tỷ lệ đánh chặn cao trong thực chiến, đặc biệt là khi lần đầu tiên được triển khai chống tên lửa đạn đạo Iran bắn từ khoảng cách 1.500 km.

Tuy nhiên, sự cố ngày 21-22/3/2026 đã lộ rõ những giới hạn nhất định. Theo xác nhận của Quân đội Israel (IDF), hai tên lửa đạn đạo thuộc họ Ghadr (Qadr) của Iran đã xuyên thủng lớp phòng thủ.

Hệ thống tên lửa David’s Sling là một lớp phòng thủ then chốt trong kiến trúc phòng thủ tên lửa nhiều tầng của Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel (IMOD)./airforce-technology

David’s Sling đã phát hiện và phóng tên lửa đánh chặn, nhưng các quả tên lửa Stunner không thể tiêu diệt mục tiêu, dẫn đến hai tên lửa Iran rơi xuống khu vực Dimona và Arad thuộc miền Nam Israel.

Hậu quả là hàng chục người bị thương, nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng, trong đó Dimona là khu vực chiến lược nhạy cảm.

Các phân tích từ IDF và các nguồn quốc phòng cho biết tên lửa Iran mang đầu đạn thông thường nặng hàng trăm kilogram, không phải loại đầu đạn chùm.

Dù hệ thống David’s Sling đã thành công ở giai đoạn phát hiện, nhưng việc đánh chặn thất bại có thể xuất phát từ đặc tính bay của tên lửa Ghadr – vốn đòi hỏi khả năng cơ động cao hơn hoặc vượt quá thiết kế ban đầu của David’s Sling dành cho một số loại đạn đạo tầm xa cụ thể.

Đây không phải là lỗi hệ thống toàn diện, vì David’s Sling từng đánh chặn thành công các tên lửa tương tự trong cuộc chiến trước, nhưng sự cố này nhấn mạnh rằng ngay cả công nghệ tiên tiến nhất cũng có thể gặp thách thức khi đối mặt với số lượng lớn, tốc độ cao và các biện pháp đối phó tinh vi từ đối phương trong môi trường tác chiến thực tế.

David’s Sling Israel vẫn là minh chứng cho sự hợp tác công nghệ Mỹ-Israel thành công, với thông số kỹ thuật vượt trội về tốc độ, độ chính xác và khả năng thích ứng.

Sự thất bại đánh chặn tên lửa Iran gần đây không làm suy giảm giá trị cốt lõi của hệ thống mà ngược lại, cung cấp bài học quý giá để tiếp tục nâng cấp trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel-Iran vẫn đang diễn biến phức tạp.

Việc duy trì và hoàn thiện lá chắn đa tầng này sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt bảo vệ an ninh của Israel trước các mối đe dọa tên lửa ngày càng tinh vi.