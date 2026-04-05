Tên lửa AD-08 Majid Iran không cần radar, dùng công nghệ hồng ngoại thụ động bắn hạ F-15 Mỹ, khiến ưu thế trên không của phương Tây tan thành mây khói.
Trong bối cảnh tác chiến hiện đại, nơi radar bị theo dõi chặt chẽ và máy bay tàng hình cố gắng lẩn tránh phát hiện, Iran đã giới thiệu một giải pháp phòng không tầm ngắn độc đáo: hệ thống tên lửa AD-08 Majid.
Đây là tổ hợp tên lửa đất đối không di động, sử dụng hoàn toàn công nghệ ngắm bắn quang-hồng ngoại thụ động, giúp nó hoạt động mà không phát ra bất kỳ tín hiệu radar nào, một lợi thế chiến thuật quan trọng cho các cuộc phục kích bất ngờ.
Được phát triển nội địa bởi Tổ chức Công nghiệp Quốc phòng Iran, tên lửa AD-08 Majid không chỉ tập trung vào tính cơ động cao mà còn tối ưu hóa cho việc bảo vệ điểm trọng yếu trước các mối đe dọa bay thấp như máy bay chiến đấu, trực thăng, UAV và tên lửa hành trình.
Theo defencesecurityasia.com, hệ thống tên lửa AD-08 Majid được thiết kế theo nguyên tắc point-defense, nghĩa là bảo vệ cục bộ thay vì bao phủ rộng lớn.
Nếu cần mở rộng khả năng phát hiện, AD-08 Majid có thể kết nối với radar bên ngoài như Kashef-99 phased-array để theo dõi mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, lên đến 12-30km, nhưng chế độ hoạt động chính vẫn ưu tiên passive EO/IR để duy trì tính tàng hình.
Công nghệ passive seeker mang lại nhiều lợi thế rõ rệt. Thay vì dựa vào radar phát xạ liên tục, vốn dễ bị phát hiện và bị tên lửa chống radar tiêu diệt, Majid chỉ “nghe ngóng” dấu vết nhiệt từ động cơ máy bay hoặc UAV.
Điều này không chỉ giảm nguy cơ bị lộ vị trí mà còn tăng khả năng bất ngờ trong môi trường điện từ hỗn loạn.
Hệ thống fire control command đơn giản nhưng hiệu quả, kết hợp với tháp pháo linh hoạt, cho phép Majid phản ứng nhanh trước các mục tiêu di chuyển tốc độ cao ở độ cao thấp.
So với các hệ thống MANPADS cầm tay truyền thống, Majid vượt trội hơn nhờ tính di động trên xe và khả năng mang nhiều tên lửa hơn, đồng thời vẫn giữ được mức độ tàng hình cao tương đương.
Theo militarywatchmagazine.com, AD-08 Majid thể hiện cách tiếp cận thực tế của Iran trong phát triển vũ khí: tập trung vào công nghệ thụ động, chi phí hợp lý và khả năng sống sót cao trong môi trường tác chiến hiện đại.
Với thông số kỹ thuật được tối ưu cho phân khúc tầm ngắn, hệ thống không nhằm thay thế các tổ hợp phòng không tầm xa mà bổ sung hoàn hảo cho lớp bảo vệ gần, đặc biệt hữu ích trong các chiến dịch phục kích hoặc bảo vệ khu vực then chốt.
Trong bối cảnh công nghệ quân sự ngày càng chú trọng vào tính tàng hình và chống phát hiện, Majid là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển dịch từ radar chủ động sang các giải pháp quang-hồng ngoại thụ động.
