Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran leo thang với chiến dịch ‘Epic Fury’, drone MQ-9 Reaper của Mỹ đã trở thành tâm điểm khi Iran tuyên bố bắn hạ thành công một chiếc bằng hệ thống phòng không tiên tiến, kèm theo footage lan truyền trên mạng xã hội. Được mệnh danh là "thần chết", drone MQ-9 Reaper không chỉ là biểu tượng sức mạnh không quân Mỹ mà còn đại diện cho đỉnh cao công nghệ không người lái, với khả năng do thám và tấn công chính xác vượt trội.

MQ-9 Reaper/Predator B. Ảnh: wikipedia

MQ-9 Reaper, còn gọi là Predator B, được phát triển bởi General Atomics Aeronautical Systems, Inc. và chính thức đưa vào biên chế Lực lượng Không quân Mỹ từ năm 2007.

Đây là máy bay không người lái tầm trung, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát và tấn công.

Khác với người tiền nhiệm MQ-1 Predator sử dụng động cơ piston 115 mã lực, MQ-9 Reaper được trang bị động cơ turboprop Honeywell TPE331-10GD, sản sinh công suất lên đến 950 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 240 hải lý/giờ (tương đương 444 km/h) và tốc độ hành trình ổn định từ 150 đến 170 hải lý/giờ (khoảng 278-315 km/h).

Nhờ động cơ mạnh mẽ này, MQ-9 Reaper có khả năng bay liên tục hơn 27 giờ trong các sứ mệnh giám sát, thậm chí kéo dài lên 35 giờ với bộ kit mở rộng phạm vi và tầm bay đạt khoảng 1.850km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Về kích thước, MQ-9 Reaper sở hữu sải cánh rộng 20,1 mét, chiều dài thân máy bay 11 mét và chiều cao 3,8 mét, giúp duy trì sự ổn định ở độ cao lên đến 15.240 mét (50.000 feet).

Trọng lượng rỗng của MQ-9 Reaper khoảng 2.223kg, trong khi trọng lượng cất cánh tối đa đạt 4.760kg hoặc lên đến 5.307kg với phiên bản mở rộng.

Dung tích nhiên liệu nội bộ lên đến 1.800kg, cho phép MQ-9 Reaper mang theo tải trọng tổng cộng 1.700kg, bao gồm 360kg tải trọng nội bộ và 1.400kg tải trọng ngoại bộ phân bố trên bảy điểm treo vũ khí.

Điều này biến MQ-9 Reaper thành một nền tảng đa năng, có thể trang bị nhiều loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire (lên đến tám quả), bom dẫn đường laser GBU-12 Paveway II 500 pounds, bom tấn công trực tiếp liên hợp GBU-38 JDAM hoặc thậm chí bom dẫn đường laser-GPS GBU-49.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một chiếc drone MQ-9 Reaper của Mỹ ở khu vực miền nam Iran vào ngày 1/3. Ảnh: tasnimnews.ir

Công nghệ cốt lõi của MQ-9 Reaper nằm ở hệ thống cảm biến và điều khiển tiên tiến. Nó được tích hợp hệ thống nhắm mục tiêu đa phổ MTS-B (Multi-Spectral Targeting System), bao gồm cảm biến quang học, hồng ngoại và radar khẩu độ tổng hợp (SAR) Lynx, cho phép phát hiện, theo dõi và tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ban đêm.

Hệ thống radar khẩu độ tổng hợp cung cấp hình ảnh độ phân giải cao, trong khi các cảm biến hồng ngoại hỗ trợ theo dõi mục tiêu chuyển động.

Về điều khiển, máy bay hoạt động với phi đoàn ba người từ trạm mặt đất, bao gồm người điều khiển, người vận hành cảm biến và điều phối viên tình báo sứ mệnh, sử dụng liên kết dữ liệu C-band cho tầm nhìn trực tiếp và Ku-band cho liên kết vệ tinh vượt tầm nhìn.

Trong các cuộc xung đột gần đây, bao gồm Operation Epic Fury tấn công Iran, MQ-9 Reaper đã chứng minh giá trị khi tham gia hơn 1.000 cuộc tấn công mục tiêu, kết hợp với các drone giá rẻ như LUCAS.

Tuy nhiên, việc Iran tuyên bố bắn hạ MQ-9 Reaper bằng hệ thống phòng không ở miền nam nước này đã đặt ra thách thức về tính dễ bị tổn thương của MQ-9 Reaper trước các hệ thống chống drone hiện đại.

Dù vậy, với khả năng tích hợp vũ khí đa dạng và công nghệ tình báo vượt trội, MQ-9 Reaper vẫn là trụ cột trong chiến lược không quân Mỹ, liên tục được nâng cấp để đối phó với mối đe dọa mới.