Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) và hãng thông tấn Tasnim đưa tin 2 phương tiện bị IRGC bắt giữ hôm nay (22/4) được xác định là các tàu MSC Francesca và Epaminondas. Hai tàu này đã được lai dắt về khu vực bờ biển Iran sau khi bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết và thao túng các hệ thống định vị.

Binh sĩ Mỹ trên tàu USS New Orleans theo dõi tàu chở hàng gần Eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời một số chuyên gia nhận định việc bắt giữ 2 tàu hàng lần này phản ánh tuyên bố trước đó của IRGC về việc bất kỳ tàu thuyền hoặc tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz “đều phải được sự cho phép và phối hợp” của lực lượng này.

Động thái diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Iran nã hỏa lực vào một tàu chở hàng ở ngoài khơi bờ biển Oman với lý do phương tiện này “phớt lờ cảnh báo của các lực lượng Tehran”.

Theo đài CNN, vụ Iran tấn công tàu chở hàng gần bờ biển Oman đã khiến giá dầu thô quốc tế gia tăng. Cụ thể, giá dầu thô Brent vừa tăng thêm 0,8%, lên mức 99,2 USD/thùng.