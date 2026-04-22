Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Báo Guardian và hãng Anadolu đưa tin, trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/4, ông Trump cho hay, Mỹ đã được tư lệnh lục quân Pakistan - Thống soái Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif yêu cầu trì hoãn việc nối lại hành động quân sự chống Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể đưa ra một đề xuất thống nhất.

Người đứng đầu nước Mỹ viết: "Do đó, tôi đã chỉ đạo quân đội của chúng ta tiếp tục phong tỏa và về mọi mặt khác, luôn sẵn sàng... Lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn cho tới khi Iran đưa ra đề xuất và các cuộc đàm phán kết thúc bằng cách này hay cách khác".

Ông Trump lưu ý, giới lãnh đạo Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nếu không được gia hạn, sẽ kết thúc vào ngày 22/4 theo giờ Mỹ.

Động thái trên đã giúp Mỹ và Iran có thêm thời gian để tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hủy chuyến đi tới Islamabad với lý do Tehran chưa đưa ra phản hồi về việc liệu nước này có tham gia vòng đàm phán trực tiếp thứ 2 không.

Hãng tin CNN dẫn lời các nhà phân tích cho biết, việc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn đánh dấu một giọng điệu hòa giải hơn sau khi ông dành cả cuối tuần trước nói với các cố vấn rằng không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn trừ khi Iran mở lại eo biển Hormuz.

Hôm qua (21/4), ông Alireza Arafi, một thành viên của Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào vào Iran diễn ra trong khi hai bên đang đàm phán sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trên toàn cầu. “Nếu trong hệ thống quốc tế, một chuẩn mực được thiết lập rằng một quốc gia có thể bị tấn công giữa lúc đàm phán thì không một quốc gia độc lập nào còn tự tin ngồi vào bàn đàm phán nữa", ông Arafi cho biết.

Giáo sĩ trên không đề cập tới sự việc cụ thể nào nhưng trước đó Iran tuyên bố việc hải quân Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ nước này đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.