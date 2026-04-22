Báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS) công bố hôm 21/4 cho thấy quân đội Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 28/2, thời điểm phát động chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” chống Iran đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực đã sử dụng gần 50% số tên lửa phòng không Patriot, hơn 1/2 số tên lửa của Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và hơn 45% tên lửa tấn công chính xác (PrSM) có trong các kho dự trữ.

Cũng theo báo cáo trên, một số tên lửa tấn công khác như AGM-158 JASSM và Tomahawk của quân Mỹ đã giảm từ 850 - 1.000 quả do xung đột, tương đương mức giảm 22 - 27% theo từng loại.

Các chuyên gia CSIS ước tính Mỹ sẽ mất từ 1 - 4 năm để có thể bổ sung số tên lửa trên về mức trước lúc xung đột nổ ra. “Tất nhiên, Mỹ vẫn còn đủ tên lửa và bom để tiếp tục thực hiện không kích hoặc phòng thủ trước Iran, nhưng số lượng khí tài còn lại không đủ để đối phó một đối thủ ngang tầm khác”, trích báo cáo của CSIS.

Khi được yêu cầu bình luận về bản báo cáo của CSIS, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell đánh giá tài liệu trên là “thiếu hiểu biết và thiếu trung thực”.