Đài CNN ngày 21/4 đưa tin, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng vẫn duy trì việc phong tỏa hàng hải với Tehran.

"Bên thất thế không nên ra điều kiện. Việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran không khác gì việc ném bom và phải bị đáp trả bằng biện pháp quân sự. Tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump dường như là động thái 'câu giờ', nhằm chuẩn bị cho một đợt tấn công bất ngờ", ông Mohammadi nhận định.

Iran phản ứng mạnh trước tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn của ông Trump. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran khẳng định quân đội nước này sẽ lập tức tấn công các "mục tiêu đã được chỉ định trước" nếu Mỹ phát động bất kỳ chiến dịch mới nào.

"Lực lượng quân sự hùng mạnh của chúng tôi đang ở trong trạng thái sẵn sàng 100%. Nếu Mỹ có bất kỳ hành động gây hấn mới nào, Iran sẽ ngay lập tức tấn công vào các mục tiêu đã được chỉ định", phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết.

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) cũng đưa tin Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn và sẽ hành động để bảo vệ lợi ích của mình. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim cho rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân đồng nghĩa với các hành động thù địch, đồng thời dự đoán Mỹ và Israel vẫn có thể tấn công bất chấp tuyên bố của ông Trump.