Báo Guardian dẫn thông cáo của Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho hay một tàu chở hàng vào sáng 22/4 khi di chuyển gần eo biển Hormuz đã bị pháo hạm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công.

Lính Mỹ theo dõi tàu hàng hoạt động ở eo biển Hormuz hôm 20/4. Ảnh: CENTCOM

“Tàu container đã bị 1 pháo hạm của IRGC tiếp cận và không hề phát tín hiệu cảnh báo qua radio trước khi khai hỏa. Cuộc tấn công đã gây hư hại cho buồng lái của tàu hàng. Chưa ghi nhận báo cáo về hỏa hoạn hay các tác động môi trường do vụ tấn công. Toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn”, UKMTO cho biết.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran xác nhận các lực lượng Tehran đã khai hỏa vào tàu container “sau khi phương tiện này phớt lờ nhiều lời cảnh báo”.

Pakistan cảm ơn ông Trump gia hạn ngừng bắn

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 22/4 gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp nhận lời yêu cầu của Islamabad trong việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

“Với sự tin tưởng nhận được, Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để giải quyết cuộc xung đột thông qua đàm phán. Tôi mong các bên sẽ tiếp tục tuân thủ lệnh ngừng bắn và có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ 2 dự kiến ​​diễn ra ở Islamabad để chấm dứt hoàn toàn xung đột”, ông Sharif cho biết.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump hôm 21/4 tuyên bố ông sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan “để chính quyền Tehran có thời gian chuẩn bị một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt xung đột”.