Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 21/4 đã thông báo về chiến dịch đổ bộ và bắt giữ tàu chở dầu M/T Tifani, khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm các tàu chở hàng bị trừng phạt vì liên quan đến Iran "ở bất cứ đâu".

"Chiến dịch bắt giữ do Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) thực hiện. Tàu M/T Tifani không có quốc tịch và đang nằm trong danh sách trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi pháp luật hàng hải để chặn bắt các tàu đang hỗ trợ vật chất cho Iran. Vùng biển quốc tế không phải nơi ẩn náu của những con tàu bị trừng phạt", thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Báo cáo của các công ty theo dõi hàng hải tiết lộ tàu M/T Tifani được đăng ký ở Botswana và tín hiệu gần nhất được ghi nhận vào đầu tuần này khi tàu đang di chuyển về phía Singapore. Hiện chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ xử lý con tàu ra sao, chẳng hạn như kéo về Mỹ hay giao cho quốc gia khác. Vụ bắt giữ xảy ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran theo yêu cầu của Pakistan.

M/T Tifani là tàu thứ 2 có liên quan đến Iran bị quân đội Mỹ bắt giữ trong những ngày qua. Trước đó, hải quân Mỹ cũng đột kích và bắt giữ tàu chở hàng Touska của Iran trong đêm 19/4. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu Touska bị bắt giữ vì đã liên tục phớt lờ cảnh báo của các lực lượng Washington trong nhiều giờ đồng hồ.