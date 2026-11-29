Một bản cập nhật tình hình chiến sự mật được cho đã gửi tới Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hồi mùa hè, trong đó mô tả việc Iran sử dụng dịch vụ Starlink để chỉ huy, kiểm soát và giám sát hoạt động của máy bay không người lái (UAV) tấn công.

Iran bị cáo buộc sử dụng dịch vụ Starlink để hỗ trợ tấn công quân Mỹ. Ảnh: WANA

Báo The Washington Post dẫn lời 4 người am hiểu các hoạt động này đưa tin hôm 28/11, Iran đã sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để hỗ trợ các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong những ngày đầu xung đột.

Việc sử dụng Starlink được phát hiện vào đầu tháng 3, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran, còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào những căn cứ Mỹ trong khu vực.

Một người nắm rõ nội dung báo cáo nói với The Washington Post rằng, bản cập nhật tình hình chiến sự mật được gửi tới Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi mùa hè đã đề cập ngắn gọn việc Iran sử dụng dịch vụ này để phục vụ hoạt động chỉ huy, kiểm soát và giám sát các chiến dịch sử dụng UAV tấn công.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết cơ quan này không nắm được thông tin về báo cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) gửi tới văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh liên quan đến vấn đề trên. Bà từ chối bình luận về việc Iran có sử dụng Starlink hay không.

Một cuộc tấn công bằng UAV của Iran vào một cơ sở quân sự ở cảng Shuaiba của Kuwait ngày 1/3 đã khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, The Washington Post cho biết chưa xác định được liệu Starlink có được sử dụng trong cuộc tấn công này hay không. Theo tờ báo, Lầu Năm Góc cũng chưa công khai kết quả điều tra vụ việc.

Báo trên còn đưa tin ông Elon Musk tức giận khi biết quân đội Mỹ đã sử dụng Starshield - dịch vụ vệ tinh quân sự của SpaceX, cho các hoạt động UAV theo một gói thuê bao vốn chỉ dành cho mục đích sử dụng trên mặt đất.

Một nguồn tin nói với tờ báo rằng ít nhất hai lãnh đạo của công ty đã bị sa thải vào cuối tuần đó liên quan đến hai vụ việc nói trên. Ông Musk và SpaceX không phản hồi các yêu cầu bình luận.

Theo báo cáo, sau đó SpaceX đã siết chặt quy trình kiểm tra đối với những khách hàng mua dịch vụ thông qua các nhà phân phối trung gian.