Máy bay của Iran xuất kích. Ảnh: WANA

Theo hãng tin Fars, quân đội Iran hôm nay (16/7) đã giáng đòn vào các hệ thống radar, các khẩu đội phòng không Patriot và các bể chứa nhiên liệu được quân Mỹ sử dụng tại căn cứ không quân Ali Al Salem của Kuwait.

Văn phòng Quan hệ công chúng của quân đội Iran cho biết hệ thống Patriot tại căn cứ này có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở quân sự cũng như các máy bay vận tải và máy bay không người lái (UAV) hiện đại của Mỹ, gồm cả MQ-9 Reaper.

Trong một chiến dịch riêng rẽ, Iran cho biết các UAV của nước này đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và radar của Mỹ, bao gồm các hệ thống radar Super Hawk và tổ hợp phòng không Patriot tại căn cứ không quân Sheikh Isa của Bahrain.

Quân đội Iran cũng khẳng định căn cứ không quân Sheikh Isa, trung tâm hỗ trợ hoạt động cho máy bay quân sự Mỹ trong khu vực đã hứng chịu thiệt hại đáng kể vì các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trước đó.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Kuwait. IRGC xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một radar cảnh báo sớm C-RAM và một khu vực tập kết của quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem.

Ngoài ra, quân đội Iran đã dùng UAV tập kích hệ thống thông tin liên lạc, một trạm radar cố định và các kho nhiên liệu tại căn cứ không quân Al-Azraq của Mỹ ở Jordan.

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 15/7 tuyên bố, Tehran đang trong một cuộc đối đầu sinh tử với Washington và Iran không có lý do gì để tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận hòa bình đã ký với Mỹ. Ông Qalibaf khẳng định các lực lượng vũ trang Iran có quyền tự do hành động chống lại Mỹ.