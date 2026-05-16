Hãng thông tấn Fars đưa tin Tổng thống Iran Pezeshkian vừa gửi lời cảm ơn đến Giáo hoàng Leo XIV vì đã có lập trường “đạo đức, hợp lý và công bằng” khi đưa ra những tuyên bố phản đối Mỹ thực hiện các cuộc tấn công "dựa trên những viện cớ sai lệch, vi phạm luật pháp quốc tế và có sự hậu thuẫn của Israel".

“Tổng thống Mỹ Donald Trump và những phát ngôn của ông ấy về việc phá hủy nền văn minh lịch sử của Iran và đưa quốc gia chúng tôi về lại ‘thời kỳ đồ đá’ là nguy hiểm và không biết xấu hổ. Những phát biểu đó xuất phát từ ảo tưởng quyền lực tuyệt đối và cách tiếp cận dựa trên sự kiêu ngạo, hăm dọa và bạo lực không bị kiểm soát”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, tháng trước, Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Mỹ Trump đã có những cuộc tranh cãi căng thẳng về chiến dịch không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Iran lập cơ chế quản lý eo biển Hormuz

Al Jazeera đưa tin, Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố Tehran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý hoạt động giao thông ở eo biển Hormuz “với tuyến lộ trình được định sẵn và sẽ sớm được công bố”.

Ông Azizi viết mạng xã hội X: “Trong cơ chế này, chỉ có các tàu thương mại và những bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi. Iran sẽ thu phí đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp theo cơ chế trên”.

Lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran lưu ý lộ trình trong cơ chế trên của Iran “sẽ đóng cửa đối với những quốc gia tham gia ‘Dự án Tự do’ do Mỹ đề xuất”.