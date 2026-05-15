Đài RT ngày 14/5 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel tại Trung Đông, mô tả rằng đây là động thái nhằm ngăn cản Iran cải thiện quan hệ với các quốc gia Vùng Vịnh.

"Việc Mỹ - Israel tấn công Iran là hành động gây hấn 'vô cớ' và Tehran hoàn toàn có quyền tự vệ. Khi kế hoạch quân sự của Washington được vạch ra, một trong những mục tiêu của họ là ngăn chặn sự bình thường hóa quan hệ giữa Iran và các quốc gia Ảrập", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Lavrov lập luận, cuộc xung đột Trung Đông cũng đang được sử dụng như lý do để Mỹ gây sức ép lên cộng đồng Ảrập, nhằm buộc các quốc gia này từ bỏ lập trường ủng hộ Palestine. Ngoài ra, Washington cũng muốn chi phối nguồn cung năng lượng toàn cầu thông qua cuộc khủng hoảng Iran, buộc các bên phải tăng cường mua dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ.

Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 14/5 đã cáo buộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) là "đối tác tích cực" của Mỹ và Israel.

"UAE đã tích cực tham gia vào cuộc xung đột, không có gì phải nghi ngờ. UAE đã trực tiếp tham gia vào hành động gây hấn chống lại đất nước tôi. Khi giao tranh nổ ra, họ không hề phản đối. Chúng tôi và UAE là láng giềng và họ cần hiểu rằng Mỹ và Israel sẽ không đảm bảo an ninh cho UAE", ông Araghchi nói.

Trong một tuyên bố riêng rẽ khác cùng ngày, Ngoại trưởng Araghchi đã kêu gọi BRICS lên án hành động quân sự của Mỹ và Israel, nhấn mạnh rằng Tehran là nạn nhân của "chủ nghĩa bành trướng bất hợp pháp".