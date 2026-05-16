Theo hãng thông tấn WANA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 15/5 đã có cuộc họp báo tại Ấn Độ nhằm đưa ra nhiều nhận định quan trọng về căng thăng với Mỹ.

"Iran không có lòng tin với Mỹ và sẽ chỉ tiếp tục đàm phán nếu họ tỏ ra nghiêm túc. Sau hơn 40 ngày, khi Mỹ đã hết hy vọng đạt được bất kỳ mục tiêu nào bằng biện pháp quân sự, họ lại đề xuất đàm phán. Trở ngại lớn nhất là cho tiến trình hòa đàm là chúng tôi có nhiều lý do để không tin tưởng Mỹ, và họ cũng có nhiều lý do để không tin tưởng chúng tôi", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh, Iran vẫn đang nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn nhằm tạo cơ hội cho ngoại giao, nhưng các bên vẫn chưa thể thống nhất về vấn đề uranium đã được làm giàu.

"Ở thời điểm hiện tại, vấn đề vật liệu hạt nhân chưa được thảo luận, chưa nằm trên bàn đàm phán, nhưng chúng tôi có thể quay lại chủ đề đó ở các giai đoạn tiếp theo", ông Araghchi nói.

Trong cuộc họp báo, quan chức Iran cũng khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa với tàu thuyền của "các quốc gia thân thiện" nếu họ liên hệ với Tehran. Bên cạnh đó, Iran sẵn sàng tiếp nhận mọi nỗ lực trung gian nhằm giải quyết xung đột, bao gồm cả từ Trung Quốc.

"Chúng tôi luôn hoan nghênh bất kỳ quốc gia nào có khả năng hỗ trợ, đặc biệt là Trung Quốc. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với Bắc Kinh, họ là đối tác chiến lược của Tehran và chúng tôi biết họ có thiện chí", Ngoại trưởng Iran nhận xét.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Donald Trump ngày 15/5 cho biết lực lượng Mỹ có thể sẽ phải quay lại Iran để "dọn dẹp một chút", nhưng không nói rõ chi tiết.