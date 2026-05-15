Theo hãng tin CNN, ông Trump đưa ra tuyên bố trên trong một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social lúc gần 6h giờ Bắc Kinh hôm nay (15/5) về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong đó, ông Trump dường như tỏ ra khó chịu trước ý kiến ​​cho rằng Mỹ là một quốc gia đang suy tàn và chỉ trích người tiền nhiệm của mình - cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm kín tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5. Ảnh: Anadolu

“Chủ tịch Tập không đề cập đến sự trỗi dậy đáng kinh ngạc mà Mỹ đã thể hiện trước thế giới trong 16 tháng ngoạn mục của chính quyền Trump, bao gồm thị trường chứng khoán và quỹ hưu trí 401k đạt mức cao kỷ lục, chiến thắng quân sự và mối quan hệ phát triển mạnh mẽ ở Venezuela, sự tàn phá quân sự Iran (sẽ được tiếp tục!)”, Tổng thống Mỹ viết.

Trước khi lên đường đến Trung Quốc, ông Trump nhận định thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ với Iran đang “trong tình trạng nguy kịch”. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance hôm 13/5 phát biểu trước các phóng viên: “Chúng tôi đang đạt được tiến bộ”, nhưng vẫn còn những câu hỏi liệu Iran có đáp ứng “lằn ranh đỏ” của ông Trump về việc không sở hữu vũ khí hạt nhân hay không.

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Sean Hannity của kênh Fox News hôm 14/5, ông Trump cho hay trong các cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc đã cam kết sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran.

“Ông Tập nói ông ấy sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho họ (Iran). Đó là một tuyên bố quan trọng. Ông ấy đã nói điều đó hôm nay. Ông ấy đã tuyên bố điều đó một cách mạnh mẽ”, lãnh đạo Nhà Trắng kể.

Tuy nhiên, theo ông Trump, ông Tập cũng nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Iran, đặc biệt là việc mua dầu mỏ. “Trung Quốc mua rất nhiều dầu mỏ từ Iran. Ông Tập đã nói với tôi rằng họ muốn tiếp tục làm điều đó”, ông Trump cho biết thêm.

Tổng thống Mỹ Trump nhắc lại việc nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. “Ông ấy (ông Tập) đã nói đùa rằng: ‘Các bạn biết đấy, họ đã đóng cửa eo biển Hormuz, các bạn sau đó lại đóng cửa họ’. Chủ tịch Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng về các báo cáo rằng Iran đang thu phí cho việc đi qua eo biển này”, ông Trump lưu ý.

Trước đó, kênh CBS News đưa tin, sau cuộc tiếp xúc kín kéo dài hơn 2 giờ giữa ông Trump và ông Tập tại Đại lễ Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 14/5, Nhà Trắng đã ra thông cáo cho biết hai nguyên thủ đã nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì trạng thái mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do và Trung Quốc phản đối việc quân sự hóa cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển này.

Hiện Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.