Truyền thông Mỹ và Trung Quốc đưa tin tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đã trở thành một trong những chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp quan trọng hôm nay (14/5) giữa ông Trump và ông Tập tại Bắc Kinh.

Kênh CBS News trích dẫn thông cáo của Nhà Trắng về cuộc hội đàm trên cho biết: "Hai bên nhất trí rằng eo biển Hormuz phải được duy trì trạng thái mở để hỗ trợ dòng chảy năng lượng tự do. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng làm rõ lập trường của Trung Quốc là phản đối việc quân sự hóa eo biển và bất kỳ nỗ lực nào nhằm thu phí sử dụng eo biển. Ông đã bày tỏ quan tâm đến việc mua thêm dầu mỏ của Mỹ để giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào eo biển Hormuz trong tương lai. Cả hai nước đều nhất trí rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân."

Iran trước đó đã công khai bày tỏ mong muốn Trung Quốc nhắc lại các điều khoản của Tehran đối với một thỏa thuận hòa bình khả thi với Mỹ.

Trước hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chia sẻ với kênh Fox News: “Chúng tôi đã nói rõ với họ (Trung Quốc) rằng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Iran chắn chắn sẽ gây bất lợi cho mối quan hệ song phương". Ông Rubio lập luận rằng Trung Quốc có lợi ích trong việc giải quyết những tác động của cuộc xung đột Iran đối với việc vận chuyển dầu mỏ và Washington hy vọng sẽ thuyết phục được Bắc Kinh “đóng vai trò tích cực hơn”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, người tháp tùng Tổng thống Trump công du Bắc Kinh từ ngày 13-15/5, cũng cho rằng việc mở lại eo biển Hormuz "rất quan trọng" đối với lợi ích của Trung Quốc.

“Tôi nghĩ họ sẽ hành động đằng sau hậu trường, trong phạm vi của bất kỳ ai có tiếng nói đối với giới lãnh đạo Iran. Tôi nghĩ họ sẽ làm những gì họ có thể”, ông Bessent nói với hãng tin CNBC.

Trung Quốc hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những phát biểu trên của Nhà Trắng và các quan chức Mỹ.