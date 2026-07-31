Theo báo Guardian, ông Ghalibaf, người cũng là trưởng đoàn đàm phán của Iran với Mỹ, hôm nay (31/7) vừa chia sẻ thông điệp sau trên mạng xã hội X: “Mỹ ngày càng phạm thêm tội. Vụ tấn công khủng bố vào nhà dân trên đảo Qeshm là sự tiếp nối của những hành động tàn bạo ở Minab và Lamerd. Người Mỹ đã quen với việc trả đũa những thất bại trên chiến trường bằng cách đổ máu người vô tội. Họ sẽ phải trả giá”.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

Trong bài đăng trên, ông Ghalibaf đã ám chỉ đến việc các lực lượng Washington tấn công đảo Qeshm của Iran lúc rạng sáng 30/7; vụ tấn công trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh ở thành phố Minab, miền nam Iran vào ngày 28/2/2026, khiến ít nhất 175 người, chủ yếu là trẻ em thiệt mạng và 95 người bị thương cũng như một vụ tập kích khác cùng ngày vào một nhà thi đấu thể thao ở Lamerd, miền nam Iran, khiến ít nhất 24 người tử nạn. Tehran cáo buộc quân Mỹ đã gây ra tất cả các vụ việc trên.

Giới chức Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về cáo buộc cũng như cảnh báo mới của Chủ tịch Quốc hội Iran.

Diễn biến trên xảy ra khi Washington đã nối lại các cuộc tấn công vào Iran và Tehran đáp trả bằng cách tập kích các mục tiêu Mỹ ở Vùng Vịnh. Căng thẳng leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Hãng tin WANA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan hôm 30/7 cho biết Islamabad đang nỗ lực giúp khôi phục các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Người phát ngôn tiết lộ Pakistan sẽ sử dụng mọi nỗ lực có thể để tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại giữa Tehran - Washington và giúp giảm căng thẳng.

Trung Quốc phủ nhận gửi vũ khí cho Tehran

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 30/7 đã bác bỏ thông tin do truyền thông Anh đăng tải rằng Bắc Kinh sẽ gửi cho Tehran khoảng 300 - 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai, trị giá từ 60 - 70 triệu USD.

“Những thông tin này là sai sự thật và hoàn toàn vô căn cứ. Vai trò của Trung Quốc luôn là thúc đẩy hòa bình và chấm dứt xung đột”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với Tân Hoa Xã.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump hôm 29/7 bày tỏ ông sẽ “khá thất vọng” nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định cung cấp vũ khí cho Iran.