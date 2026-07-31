Tàu container. Ảnh: WANA

Hãng thông tấn WANA ngày 30/7 đưa tin tàu Noura, trước đó được phát hiện hoạt động gần đảo Qeshm của Iran, tiếp tục hành trình sau khi đi qua khu vực phong tỏa.

Các nguồn tin cho biết Noura là tàu Iran đầu tiên vượt qua khu vực phong tỏa trong giai đoạn mới nhất. Các nguồn tin Iran mô tả đây là một diễn biến quan trọng đối với hoạt động hàng hải của nước này.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ thông tin trên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM viết: " Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tàu chở dầu thương mại M/T Nora, đã vượt qua được vòng phong tỏa của Mỹ. Tuy nhiên, sự thật là tàu thương mại trên chưa hề vượt qua được bức tường phong tỏa kiên cố của Mỹ. Hơn 20 tàu chiến, hàng trăm máy bay và hàng nghìn binh sĩ Mỹ vẫn đang cảnh giác và tiếp tục thực thi triệt để lệnh phong tỏa".

Giai đoạn thứ hai của chiến dịch phong tỏa do Mỹ áp đặt đối với Iran đã kéo dài hơn hai tuần, trong bối cảnh Washington tìm cách gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Cùng ngày 30/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho hay, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 6 cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Iran vì vai trò của họ trong việc hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và mạng lưới vận tải chủ chốt của lực lượng này là hãng hàng không Mahan Air.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Mahan Air đã tạo điều kiện cho các hoạt động huấn luyện quân sự và mua sắm hệ thống máy bay không người lái (UAV) bằng cách cung cấp dịch vụ đi lại cho Lực lượng Qods thuộc IRGC (IRGC-QF).