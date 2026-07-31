Theo đài truyền hình Press TV của Iran, vụ tấn công diễn ra vào sáng sớm 31/7 theo giờ địa phương. Thông cáo của quân đội Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các hầm chứa máy bay chiến đấu, hệ thống liên lạc vệ tinh và các cơ sở lưu trữ thiết bị tại căn cứ không quân Ahmad al-Jaber ở Kuwait trong giai đoạn thứ 27 của Chiến dịch Sa’egheh.

Quân đội Iran phóng các vật thể bay về phía Kuwait. Video: Press TV

Hãng tin WANA của Iran dẫn lời các quan chức quân đội nước này mô tả căn cứ Ahmed Al-Jaber là một trung tâm quan trọng cho các hoạt động trên không, giám sát và hỗ trợ trên không của các lực lượng Washington trong khu vực.

Quân đội Iran giải thích vụ tập kích nhằm đáp trả “hành động gây hấn gần đây” của Mỹ cũng như “cuộc tấn công tàn bạo” vào một ngôi nhà dân trên đảo Qeshm của Iran khiến một cặp vợ chồng cùng con của họ thiệt mạng. Tuy nhiên, Tehran không nêu rõ liệu các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait có hứng chịu thiệt hại gì hay không.

Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Kuwait đều chưa lên tiếng bình luận về thông tin do phía Iran công bố. Trước đó, CENTCOM thông báo đã tiến hành một “đợt tấn công mạnh mẽ” chống Iran.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát trong những ngày gần đây sau một tuần tạm lắng. Quân Mỹ đã nối lại các cuộc bắn phá vào nhiều mục tiêu trong lãnh thổ Iran, dẫn đến việc Iran đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở quân sự của Washington trên khắp Vùng Vịnh.

Tehran nhấn mạnh các cuộc tấn công dữ dội và liên tục của các lực lượng vũ trang Iran đã khiến việc đánh chặn bằng UAV và tên lửa ngày càng khó khăn và tốn kém đối với các hệ thống phòng thủ tiên tiến trong khu vực. Giới chức Iran đồng thời cáo buộc phía Mỹ đang che giấu thương vong và thiệt hại quân sự trong xung đột.