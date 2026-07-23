Theo hãng thông tấn WANA, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 23/7 đã lên án các hành động quân sự của Mỹ, đồng thời cảnh báo các quốc gia châu Âu hỗ trợ chiến dịch của Washington.

"Trong cuộc gặp với 25 đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ngoại giao châu Âu, tôi đã nêu rõ lập trường của Iran về các diễn biến hiện nay cũng như những hành động gây hấn của Mỹ. Cần nhấn mạnh rằng chúng tôi đã giáng một thất bại nặng nề lên đối thủ trong cuộc xung đột kéo dài 40 ngày và sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh thổ cũng như lợi ích quốc gia", ông Gharibabadi cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập luận rằng chiến dịch quân sự của Washington không mang lại bất kỳ lợi ích chiến lược lâu dài nào, mà chỉ làm gia tăng nguy cơ đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Ảnh: WANA

Ông Gharibabadi cũng ghi nhận quan điểm của một số quốc gia châu Âu, trong đó đặc biệt đánh giá cao Tây Ban Nha vì đã có "lập trường mang tính nguyên tắc". Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp tới các chính phủ châu Âu về việc hỗ trợ lực lượng Mỹ.

"Giới chức châu Âu cần nhớ rằng việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự và lãnh thổ của mình sẽ khiến họ trở thành một phần của bên gây hấn", ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Iran tuyên bố bắn nổ nhiều radar quân sự của Mỹ tại Jordan

Theo hãng tin Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 23/7 xác nhận đã phá hủy một radar thuộc hệ thống phòng không THAAD của Mỹ trong các cuộc tấn công vào Jordan.

"Ngoài radar của hệ thống THAAD, một tổ hợp phòng không Patriot, một hệ thống radar C-RAM và nhiều bồn chứa nguyên liệu tại căn cứ của Mỹ ở Jordan cũng bị phá hủy", IRGC thông tin.

IRGC nhấn mạnh các đợt tấn công của Iran không xâm phạm chủ quyền của Jordan, mà chính sự hiện diện của quân đội Mỹ mới là yếu tố làm suy giảm thẩm quyền của nước sở tại.