Hãng tin CNN dẫn lời đại diện IRGC hôm nay (20/4) tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động xâm lược trắng trợn của Mỹ. Tuy vậy, các kế hoạch đang gặp phải hạn chế nhất định do trên tàu có cả thân nhân của thủy thủ đoàn. Ngay khi bảo đảm được an toàn cho gia đình và thủy thủ trên tàu Touska, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành những biện pháp cần thiết để chống lại quân đội Mỹ".

Trong ngày 19/4, lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã giành quyền kiểm soát tàu chở hàng Touska của Iran sau khi đổ bộ lên phương tiện này. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu hàng của Iran bị bắt giữ vì đã liên tục phớt lờ cảnh báo của quân đội Mỹ trong nhiều giờ đồng hồ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: WANA

Cùng ngày 20/4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei đã chỉ trích việc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công tàu hàng Touska và tiếp tục phong tỏa các cảng của Tehran.

"Mỹ liên tục nói sẽ theo đuổi con đường ngoại giao và sẵn sàng đàm phán, nhưng họ lại có những hành vi thể hiện sự thiếu thiện chí. Tính đến thời điểm hiện tại, khi tôi đang trả lời các bạn, chúng tôi không có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo tại Pakistan. Và cũng chưa có quyết định nào được đưa ra về vấn đề này", ông Baqaei nói.

Phát ngôn viên Iran cho rằng Washington đang không chịu rút kinh nghiệm từ những sự kiện đã xảy ra và điều này sẽ không dẫn tới kết quả tốt.

Trong khi đó, Pakistan đang tăng cường các biện pháp an ninh tại Islamabad nhằm chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tiềm năng. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu dự kiến sẽ có mặt tại Pakistan trong tối 20/4.