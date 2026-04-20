Video: CENTCOM

Trong thông cáo đưa ra hôm 19/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chiến hạm USS Spruance đã đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran khi con tàu trên “đang trong lộ trình hướng đến cảng của Iran và vi phạm lệnh phong tỏa hải quân”.

Thông cáo của CENTCOM có đoạn: “Sau khi thủy thủ đoàn của tàu Touska từ chối tuân theo những lời cảnh báo liên tục trong suốt 6 giờ, chiến hạm USS Spruance đã yêu cầu thủy thủ đoàn trên tàu Iran sơ tán khỏi phòng máy. Sau đó, tàu khu trục tên lửa Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu hàng Iran bằng cách nã nhiều phát đạn từ khẩu pháo MK 45 trên USS Spruance vào phòng máy của tàu Touska”.

Pháo từ chiến hạm Mỹ khai hỏa vào tàu chở hàng Touska. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM sau đó tiết lộ thêm rằng các lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 “đã đổ bộ lên tàu vi phạm và tàu hàng Touska hiện bị Mỹ tạm giữ”.

Quân đội Iran sau đó đã đưa ra phản ứng dữ dội trước động thái trên của Mỹ.

“Nước Mỹ hung hăng, bằng cách vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện hành vi cướp biển, đã tấn công một trong những tàu thương mại của Iran ở vùng biển Oman bằng cách bắn vào tàu hàng. Phía Mỹ đã phá hủy hệ thống định vị của con tàu và triển khai một số lính thủy quân lục chiến lên boong tàu. Chúng tôi cảnh báo Lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả hành vi cướp biển có vũ trang này của quân đội Mỹ”, thông cáo của quân đội Iran viết.