Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/4 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ vây bắt tàu chở hàng Touska của Iran trong đêm 19/4.

"Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 đã rời tàu đổ bộ USS Tripoli bằng trực thăng, vượt qua biển Ảrập để tới Vịnh Oman, sau đó bắt giữ tàu chở hàng của Iran. Quá trình đổ bộ diễn ra sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance vô hiệu hóa hệ thống đẩy của tàu Touska", CENTCOM cho biết.

Trong đoạn video, có thể thấy các trực thăng của Mỹ bay phía trên tàu chở hàng của Iran, sau đó đu dây xuống các container ở bên dưới. Trong thông báo trước đó, CENTCOM đã yêu cầu thủy thủ đoàn Iran rời khỏi phòng máy của tàu trước khi chiến hạm USS Spruance nã pháo về phía tàu Touska.

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên tàu chở hàng của Iran. Video: CENTCOM

Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 là nhóm tác chiến thuộc tàu đổ bộ USS Tripoli, bao gồm khoảng 2.200 binh sĩ và thủy thủ. Đây là đơn vị viễn chinh duy nhất của lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai thường trực ở nước ngoài. Đơn vị này từng tham gia "Chiến dịch Cáo sa mạc" năm 1998, đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi Kuwait trong cuộc khủng hoảng thanh sát vũ khí Iraq.

Theo các chuyên gia hàng hải, tàu Touska sẽ được đưa đến một khu neo đậu hoặc cảng biển để rà soát. Sau khi kiểm tra hàng hóa bên trong, con tàu nhiều khả năng sẽ trở thành "chiến lợi phẩm" và tài sản của chính phủ Mỹ.

"Nếu thủy thủ trên tàu là người Iran, họ có thể bị giam giữ. Hoặc nếu có các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên tàu, họ sẽ bị giam giữ như tù binh. Nếu thủy thủ là người Ấn Độ hoặc Philippines, họ sẽ chỉ bị đưa khỏi tàu và được hồi hương", chuyên gia Jennifer Parker của Viện Lowy nói với Al Jazeera.