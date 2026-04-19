Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn ISNA hôm nay (19/4), Tổng thống Iran Pezeshkian cáo buộc đòn không kích của Mỹ và Israel đã tấn công vào hạ tầng dân sự và gọi đây là “những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như bằng chứng cho sự tiêu chuẩn kép về quyền con người”.

Tổng thống Iran Pezeshkian. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Ông Pezeshkian phát biểu: “Chúng tôi không tấn công bất kỳ quốc gia nào. Trong tình hình hiện tại, chúng tôi không có ý định tấn công bất kỳ bên nào và đơn giản là đang tự vệ một cách chính đáng”.

Theo nhà lãnh đạo Iran, đừng nên xem Tehran đang tìm kiếm xung đột. Thay vào đó, Iran yêu chuộng hòa bình. “Cũng như mọi con người khi phản ứng trước sự gây hấn, một quốc gia cần tự vệ trước sự tấn công”, ông Pezeshkian nói thêm.

Rộ tin Mỹ điều người máy dò mìn đến Hormuz

Tạp chí Wall Street hôm nay (19/4) dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết các lực lượng Washington đang sử dụng “sự kết hợp giữa các năng lực có người lái và không người lái” trong hoạt động dò phá mìn ở eo biển Hormuz.

Người này cho biết: “Quân đội Mỹ có thể tiến hành quét sơ bộ nhanh chóng để tìm kiếm thủy lôi ở eo biển. Sau khi phát hiện bất kỳ vật liệu nổ nào, các người máy hoạt động trên biển có thể được cử đi để phá hủy chúng”.

Hiện quân Mỹ chưa bình luận về những thông tin được tạp chí Wall Street đăng tải.