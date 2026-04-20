Theo hãng tin Al Jazeera, 2 hãng thông tấn Tasnim và Fars của Iran ngày 19/4 cũng đăng tải thông tin tương tự, nhấn mạnh rằng "sẽ không có các cuộc đàm phán chừng nào Mỹ còn tiếp tục áp đặt phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran". Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA phủ nhận các thông tin cho rằng Tehran đồng ý tham gia vòng đàm phán tiếp theo ở Islamabad.

Iran chưa xác nhận sẽ tới Pakistan để đàm phán với Mỹ. Ảnh: Anadolu

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Khi đó, nhà lãnh đạo Iran đã chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, nhưng không đề cập đến vòng đàm phán tiếp theo.

Iran có động thái trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/4 xác nhận phái đoàn của nước này sẽ tới thủ đô Islamabad của Pakistan vào tối 20/4. "Chúng tôi đang đề nghị một thỏa thuận công bằng và hợp lý. Hy vọng họ sẽ chấp nhận, nếu không Mỹ sẽ phá hủy mọi cây cầu và nhà máy điện ở Iran", ông Trump cảnh báo.

Anh ra cảnh báo mức cao nhất ở eo biển Hormuz

Theo tờ Times of Israel, Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải thuộc quân đội Anh (UKMTO) ngày 19/4 tuyên bố tình hình ở eo biển Hormuz đang ở mức "nguy cấp".

"Eo biển Hormuz đang ở tình trạng rủi ro cao nhất khi có hai quốc gia can thiệp vào hoạt động hàng hải và thực thi phong tỏa. Ngoài ra là những rủi ro về thủy lôi chưa được rà phá. Tàu thuyền muốn đi qua tuyến hàng hải này cũng phải tính tới khả năng bị tấn công", thông báo của UKMTO nhấn mạnh.

Cũng theo cơ quan chuyên trách của Anh, mức độ rủi ro tại Vinh Oman cũng "nguy cấp", trong khi mức độ rủi ro tại Biển Đỏ và Địa Trung Hải hiện ở mức "trung bình".