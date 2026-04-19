Hãng tin Al Jazeera dẫn một phần thông điệp của Lãnh tụ tối cao Khamenei phát sóng trên truyền hình quốc gia Iran cho hay: “Cũng như các máy bay không người lái (UAV) Iran giáng đòn nhanh như chớp vào các đối thủ Mỹ và Israel, lực lượng hải quân của chúng ta sẵn sàng cho đối phương nếm những thất bại cay đắng mới”.

Trực thăng Mỹ phong tỏa hải quân trên eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Tuyên bố trên được Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Tehran cùng ngày cho tái áp đặt các hạn chế ở eo biển Hormuz chiến lược và tố Mỹ vi phạm thỏa thuận trước đó.

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cáo buộc Washington đã hành xử thiếu thiện chí sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc Tehran mở cửa lại tuyến hàng hải này không đồng nghĩa với việc Washington chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân.

Theo quan điểm của ông chủ Nhà Trắng, Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran và chỉ dỡ bỏ một khi Tehran đạt được thỏa thuận tốt với Washington, trong đó có cả vấn đề chương trình hạt nhân.