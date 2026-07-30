Thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: “Các lực lượng Mỹ đã bắt đầu không kích Iran lúc 20h tối 29/7 (giờ miền Đông nước Mỹ). Các đòn tập kích trên là phản ứng mạnh mẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran vào các lực lượng Mỹ đồn trú ở Trung Đông vào ngày hôm qua”.

Chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay. Ảnh: CENTCOM

Theo hãng thông tấn IRIB của Iran, các nhân chứng đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ lớn ở thành phố Bandar Abbas tại tỉnh Hormozgan và nhiều tiếng nổ tương tự ở các đảo Abu Musa, Kish và Qeshm của quốc gia Hồi giáo.

Hãng thông tấn Axios của Mỹ đưa tin hoạt động quân sự trên của các lực lượng Washington được thực hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo “sẽ tấn công Iran rất mạnh mẽ”.

“Giờ đến lượt của Mỹ, chúng tôi sẽ tấn công Iran rất mạnh mẽ. Họ biết điều gì sắp xảy ra và đang đề nghị chúng tôi đừng làm vậy. Chúng ta sẽ xem liệu cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh”, ông Trump tuyên bố.

Quân đội Mỹ trước đó cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 28/7 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các đơn vị Mỹ đồn trú ở Trung Đông. Tuy nhiên, tất cả các tên lửa trên đều bị đánh chặn.