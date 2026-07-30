Theo hãng tin CNN, Tổng thống Trump ngày 29/7 đã chỉ trích việc Iran liên tục phóng tên lửa tấn công các căn cứ của Mỹ tại Vùng Vịnh, nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ đáp trả bằng một "đòn giáng mạnh mẽ".

"Giờ đến lượt của Mỹ, chúng tôi sẽ tấn công Iran rất mạnh mẽ. Họ biết điều gì sắp xảy ra và đang đề nghị chúng tôi đừng làm vậy. Chúng ta sẽ xem liệu cuối cùng có thể đạt được một thỏa thuận hay không. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh", ông Trump cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cho biết quân đội Iran đã phóng tên lửa tấn công các cơ sở của Mỹ trong đêm, nhưng toàn bộ tên lửa đã bị đánh chặn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định vụ tấn công có thể do một nhóm khác trong bộ máy lãnh đạo Tehran chỉ đạo, không phải nhóm quan chức mà Washington đang tiến hành đối thoại.

"Đó là một nhóm khác với những người chúng tôi đang làm việc cùng. Họ đã xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn phải đáp trả họ một chút", ông Trump nói.

Khi được hỏi về báo cáo của truyền thông Anh liên quan đến khả năng Iran chuẩn bị nhận từ 300 - 400 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai từ Trung Quốc, Tổng thống Trump trả lời: "Những việc như vậy vẫn có thể xảy ra, nhưng tôi sẽ rất ngạc nhiên. Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định rất rõ với tôi rằng sẽ không tham gia vào việc này và ông ấy biết tôi sẽ rất thất vọng nếu điều đó xảy ra".

Cùng ngày 29/7, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 8 tàu chở dầu và 10 thực thể có liên quan đến Iran.