Theo hãng tin Aljazeera, trong một tuyên bố phát đi hôm nay (30/7), IRGC cho biết các máy bay của lực lượng không quân Iran đã bắn tên lửa đạn đạo vào một đường băng và nhà kho bảo dưỡng tại căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan. Al-Azraq hiện là nơi đóng quân của các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

IRGC phóng tên lửa tấn công các mục tiêu Mỹ ở Vùng Vịnh. Ảnh: Tasnim

IRGC khẳng định đã phá hủy hoàn toàn 3 chiếc F-35 và gây ra “thiệt hại nặng nề” cho 3 tiêm kích khác của Mỹ tại căn cứ không quân ở Jordan.

“Một số sĩ quan và nhân viên kỹ thuật, bảo dưỡng của đối phương cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Khu vực của chúng tôi không phải là nơi dành cho đội quân giết hại trẻ em, những kẻ tàn sát dã man các gia đình vô tội giữa đêm khi họ đang ngủ”, IRGC nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cuộc đấu tranh của họ sẽ tiếp tục cho đến khi “phe chiếm đóng Mỹ cuối cùng bị trục xuất khỏi vùng đất Hồi giáo”.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin một cặp vợ chồng cùng con của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ vào một tòa nhà dân cư trên đảo Qeshm của nước này vào đêm 29/7. Theo hãng thông tấn IRNA, 2 trẻ em khác cũng bị thương trong vụ tấn công và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Các video ghi lại vụ tấn công ở khu phố Chah-Tango thuộc thành phố Qeshm, tỉnh Hormozgan, phía nam Iran cho thấy các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát.

Quân đội Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên. Tuy nhiên, trước đó, họ thông báo đã “hoàn thành thành công một đợt tấn công dữ dội nhằm vào Iran”.

Đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz và thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công chống Iran từ phía Mỹ.