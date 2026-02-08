Theo đài RT, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 7/2 đã nêu rõ các mục tiêu đáp trả trong trường hợp Mỹ tấn công nước này trước. Tuy vậy, ông Araghchi cũng khẳng định Iran sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân.

"Cuộc đàm phán tại Oman là một khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn những sự thiếu tin tưởng. Nếu Mỹ thực hiện một hành động quân sự tương tự hồi tháng 6/2025, chúng tôi sẽ đáp trả. Tất nhiên Iran không thể tấn công vào lãnh thổ Mỹ, nhưng các căn cứ của họ trong khu vực sẽ là mục tiêu", ông Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: NurPhoto

Ngoại trưởng Iran cũng cho rằng vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên nên được tổ chức sớm, đồng thời nhấn mạnh Iran "chỉ thảo luận vấn đề hạt nhân và không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ". Ngoài ra, ông Araghchi hy vọng Washington sẽ kiềm chế "đe dọa và gây sức ép" để các cuộc đàm phán có thể tiếp tục một cách thuận lợi.

Cùng ngày 7/2, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho một thỏa thuận hạt nhân, nhưng Washington sẽ không vội vàng ký kết.

"Chúng tôi đang có những cuộc đàm phán tốt. Iran muốn đạt một thỏa thuận, nhưng chúng tôi sẽ chờ một thỏa thuận chấp nhận được. Mỹ có rất nhiều thời gian, giống với trường hợp của Venezuela, chúng tôi không vội. Ưu tiên hàng đầu là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Ở thời điểm hiện tại, ngày diễn ra vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được ấn định, nhưng Tổng thống Trump cho rằng các cuộc đôi thoại có thể diễn ra trong tuần tới.