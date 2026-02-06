Truyền thông Iran cho hay vụ bắt giữ hai tàu chở dầu được IRGC thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày một leo thang khi Washington thời gian qua đã điều một lượng lớn tàu chiến đến khu vực Trung Đông.

Tuyên bố của hãng thông tấn Tasnim viết: “Hơn 1 triệu lít dầu buôn lậu đã được tìm thấy trên 2 con tàu trên. Tổng cộng 15 thủy thủ nước ngoài bị chuyển hồ sơ cho các cơ quan tư pháp Iran. Lực lượng IRGC đã bắt giữ các tàu chở dầu gần hòn đảo Farsi của Iran tại Vịnh Ba Tư”.

Các xuồng cao tốc quân sự của Iran. Ảnh: Iran Press

Tuy nhiên, Tasnim không nêu rõ các tàu chở dầu trên đã treo cờ của quốc gia nào khi bị bắt, cũng như quốc tịch của các thành viên thủy thủ đoàn.

Theo báo Times of Israel, đây là hoạt động bắt giữ tàu chở dầu thứ hai có liên quan đến IRGC trong tuần này. Trước đó, vào ngày 3/2, các đơn vị của IRGC tại Eo biển Hormuz đã cố tiếp cận và đổ bộ lên một tàu chở dầu treo cờ Mỹ.

Tuyên bố của Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) khi đó viết: “IRGC đã cử 2 tàu chiến và 1 máy bay không người lái (UAV) Mohaje tiếp cận tàu chở dầu M/V Stena Imperative với tốc độ cao, nhằm đổ bộ và bắt giữ phương tiện này. Chiến hạm USS McFaul ngay lập tức đến hiện trường và hộ tống tàu chở dầu cùng với sự hỗ trợ của Không quân Mỹ”.