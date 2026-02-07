Ngoại trưởng Iran trả lời phỏng vấn báo giới. Ảnh: IRNA

Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/2 nói, cuộc đàm phán kéo dài 8h tại Oman là một khởi đầu tốt đẹp. Cả hai bên đều nhất trí về sự cần thiết phải tiếp tục thương thuyết. Ông Araghchi cho hay, bất kỳ thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân của nước này chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại bình tĩnh, không có áp lực và đe dọa.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Aragchi nói thêm, Iran “bước vào ngoại giao với đôi mắt mở và ký ức vững vàng về năm qua”. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cho rằng tình trạng mất lòng tin giữa Tehran và Washington cần phải được khắc phục.

Ngay sau đó, Washington tuyên bố áp đặt các hạn chế đối với 15 thực thể, hai cá nhân và 14 tàu thuyền, cáo buộc họ có liên quan đến cái gọi là “hoạt động buôn bán bất hợp pháp dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu của Iran”. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, động thái này là một phần của “chiến dịch gây áp lực tối đa” do chính quyền của Tổng thống Donald Trump phát động.

Lòng tin giữa Iran và Mỹ đã xuống mức tối thiểu kể từ khi Mỹ ủng hộ Israel tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Iran chỉ vài ngày trước khi hai bên dự kiến ​​gặp nhau trong vòng đàm phán thứ sáu vào tháng 6 năm ngoái.

Trước cuộc đàm phán, Tehran cho biết Washington phải rút lại yêu cầu tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ với sự hiện diện của các ngoại trưởng tới từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Ai Cập và Ảrập Xêút.

Iran khẳng định quyền làm giàu uranium trên lãnh thổ của nước này là không thể thương lượng. Giải pháp thỏa hiệp tốt nhất là Iran đồng ý tạm dừng kế hoạch làm giàu uranium trong một số năm nhất định và thành lập một liên minh khu vực để làm giàu uranium, đưa khu vực tiến gần hơn đến một chương trình hạt nhân dân sự tích hợp.