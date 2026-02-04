Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/2 đã có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran.

"Trong cuộc gặp, Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra danh sách yêu cầu của Tel Aviv, bao gồm việc Iran chuyển kho dự trữ uranium làm giàu sang nước thứ 3, chấm dứt các hoạt động làm giàu uranium, chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo và ngừng tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông. Bất kỳ thỏa thuận nào không bao gồm những yêu cầu này đều là một thỏa thuận tồi", các quan chức Israel cho biết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: JNS

Cũng theo các quan chức Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Mỹ "không nên nhượng bộ" đối với 4 yêu cầu then chốt kể trên và Tel Aviv sẽ liên tục đồng hành cùng Washington trong quá trình đàm phán.

Dự kiến ông Witkoff sẽ gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào ngày 6/2 để đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng. Ở thời điểm hiện tại, địa điểm tiến hành đàm phán vẫn chưa được thống nhất, khi Iran bất ngờ yêu cầu đổi địa điểm từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Oman. Việc yêu cầu đổi địa điểm đàm phán được coi là phản ứng của Tehran trước việc tàu chiến Mỹ bắn hạ 1 máy bay không người lái (UAV) của Iran ở biển Ảrập trong ngày 3/2.

Giới quan sát nhận định, những yêu cầu kể trên của Israel từ lâu đã bị Iran coi là "hành vi vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận được". Các quan chức Iran tuyên bố nước này không có kế hoạch chuyển vật liệu hạt nhân đã được làm giàu sang quốc gia thứ 3 và ưu tiên trong các cuộc đàm phán sắp tới là dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt với Tehran.