Tổng thống Trump, người lần đầu tiên đe dọa tấn công Iran trong lúc quốc gia Hồi giáo đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lan rộng hồi tháng trước, cho biết hành động của ông nhằm ủng hộ những người biểu tình Iran.

“Tôi muốn nói rằng ông ấy (lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei) nên rất lo lắng. Đúng vậy, ông ấy nên lo lắng”, ông Trump nói với kênh NBC trong một cuộc phỏng vấn hôm 4/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Căng thẳng giữa Mỹ - Iran đã leo thang trong những tuần gần đây sau các vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ Iran và lực lượng an ninh trên khắp quốc gia Hồi giáo. Tổng thống Mỹ Trump đã bày tỏ ủng hộ người biểu tình Iran, đồng thời điều động một “hạm đội” quy mô lớn, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đến Trung Đông và đe dọa tiến hành can thiệp quân sự.

Quân đội Iran cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Tehran cũng sẽ bị đáp trả quyết liệt, ngay lập tức, bao gồm cả các cuộc tập kích nhằm vào lực lượng và tài sản của Mỹ trong khu vực.

Đài CNN dẫn thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Tasnim của Iran cho hay cuộc đàm phán quan trọng giữa Washington - Tehran dự kiến ​​sẽ diễn ra tại thủ đô Muscat của Oman vào ngày 6/2, với sự tham gia của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Tuy nhiên, cả hai bên dường như có những mục tiêu khác nhau. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận chính quyền Trump muốn các cuộc đàm phán không chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, mà còn cả “tầm bắn của tên lửa đạn đạo, việc Iran tài trợ cho các tổ chức khủng bố trong khu vực và cách đối xử với người dân của chính họ”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ chỉ giới hạn ở chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt như “yêu cầu chính” của Tehran.

Iran và Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, trước khi cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran hồi giữa tháng 6 dẫn đến việc hủy bỏ các cuộc thương lượng tiếp theo. Vài ngày sau đó, Mỹ tiếp tục tấn công Iran, chấm dứt hoàn toàn tiến trình đối thoại.